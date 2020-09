Megkönnyíti az erdőjárók dolgát a Fa Book

Az Országos Erdészeti Egyesület három évvel ezelőtt alkotta meg a Fa Book nevű ingyenes, és offline is használható fahatározó alkalmazást, amely most tovább bővült - mondta az InfoRádióban Elmer Tamás, a szervezet főtitkára.

Az applikáció 111 hazánkban előforduló fa- és cserjefaj leírását tartalmazza, illetve ad segítséget a meghatározásukhoz, felismerésükhöz.

"Most 350 fotóval bővítettük az applikációban elérhető képeket, valamint egy olyan modullal, ami az egyes erdőtársulástípusokat vonja egybe, és ennek segítségével aki meghatároz egy fafajt, az a körülötte álló fajokat is egységben tudja látni, és megtanulhatja, mely fafajok élnek együtt" – ismertette a fejlesztés eredményeit Elmer Tamás. Ezzel arra is rámutatnak, hogy az erdő az egy nagyon összetett ökoszisztéma, valamint arra is, hogy miért fontos a biodiverzitás.

"A Fa Book alaktani jellemzők alapján segít meghatározni egy adott fa vagy cserje faját" – tette hozzá a főtitkár. Ehhez csak annyit kell tenni, hogy a kíváncsi erdőjáró közelről megszemléli az adott fát, a leveleit, rügyét, virágát, az alakját, a kéreg mintázatát, és az ezeknek a morfológiai jellemzőknek megfelelő ikonokat bejelöli az applikációban. Például, hogy milyen a levél alakja, vagy ha lát virágot tavasszal, akkor a színét, ősszel pedig a termés alakja alapján kap iránymutatást az érdeklődő, az alkalmazás pedig egy algoritmus segítségével folyamatosan szűkíti a lehetséges találatokat. "Minél több jellemzőjét visszük be az adott fafajnak, annál gyorsabban és jobban leszűkíti a lehetséges fajra a keresést" - tette hozzá a főtitkár.

A Fa Book most kiegészült egy kvízjátékkal is, amelynek részleteit az Országos Erdészeti Egyesület Facebook-oldalán ismerhetik meg – tette hozzá Elmer Tamás.

Nyitókép: Pixabay