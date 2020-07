Készültséget rendeltek el a Balatonon

A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság akkreditált laboratóriuma a Balaton nyugati medencéjében az elmúlt egy hétben a határértéket jelentősen meghaladó klorofill-A szinteket mért. A vízminőségi havária-helyzet megelőzése érdekében, az Országos Vízügyi Igazgatóság utasítására, a területileg illetékes vízügyi igazgatóság (KDTVIZIG)

július 16-ától III. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el.

– olvasható az Országos Vízügyi Főigazgatóság közleményében.

Ennek keretében a szakemberek már megkezdték a lepel- és mélységi kotráshoz szükséges helyszínek és eszközök előkészítését. A munkálatok Balatongyörök térségében a lehető legrövidebb időn belül megindulnak.

A vízminőségi kotrási tevékenység a strandok használatát nem befolyásolja – teszik hozzá.

Helyzetjelentés a nyugati medencéből

Közben az Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) azt közölte, az algaközösségen belül a kora nyári időszakra jellemző fecskemoszatok mellett már megjelentek a késő nyári fonalas nitrogénkötő cianobaktériumok is. Ez utóbbi csoport

tömeges elszaporodása veszélyeztetheti az emberi vízhasználatot.

A tájékozatás kitér arra is, hogy a Balaton vizében lebegő algák fontos szerepet töltenek be a tó életében, túlzott mértékű elszaporodásuk azonban veszélyezteti a fürdőzést is. Mint írják, amennyiben elegendő szervetlen növényi tápelem (elsősorban foszfor) áll az algák rendelkezésére, és a körülmények is megfelelőek, elszaporodásukra bízván számíthatunk, elsősorban a nyári–kora őszi időszakban.

Part menti algavirágzások akkor is előfordulhatnak kisebb területeken, ha az algák a tó nyílt vizében még nem jelentek meg nagy tömegben. Valószínűleg ez történhetett az elmúlt időszakban is: amíg a tó nyílt vizében az algák mennyisége a tó egész területén alacsony volt, addig a Keszthelyi- és Szigligeti-medencében a parti régióból több ponton is jeleztek a víz felszínén úszó algatömeget.

A jelenség arra figyelmeztet, hogy a következő hetek időjárásának függvényében nem zárható ki a tavalyihoz hasonló algavirágzás kialakulása a tó nyugati területein.

