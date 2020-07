Ezt tervezi a Fővárosi Törvényszék új elnöke

Bár voltak terveim a kinevezés előtt, ezek gyorsan felülíródtak a Fővárosi Törvényszék szervezeti és személyzeti struktúrájának alaposabb áttekintése után - mondta az InfoRádió Paragrafus című műsorának nyilatkozva Tatár-Kis Péter, a szervezet új elnöke. Hangsúlyozta azonban, hogy ennek ellenére is ragaszkodna a még a Balassagyarmati Törvényszék elnökeként megfogalmazott elképzeléseihez, miszerint támogató igazságszolgáltatást szeretne kialakítani.

"Ez lényegében egy erős fundamentummal rendelkező szervezetrendszert jelent, amely a legmagasabb szakmai színvonalon, de humánközpontú megoldásokkal és saját márkaarculat kialakítása mellett, tudatos ügyfélkapcsolati menedzsment alkalmazásával nyújt segítséget ebben a gyorsan változó jogszabályi környezetben az elbizonytalanodott jogkereső közönségnek, vagy akár jogász kollégáknak is" - közölte az elnök. Hozzátette, hogy mindemellett a bíróságnak támogatnia kell a társadalmi folyamatok változásait Magyarország fejlődése érdekében.

"Ezek a gondolatok még ma is aktuálisak, és ezt szeretném végigvinni a Fővárosi Törvényszéken is az elkövetkezendő hat évben"

- hangsúlyozta Tatár-Kis László.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a bíróság szervezeti struktúrájában bármilyen nagyobb változás törvénymódosításhoz kötött, de amennyiben az igazságügyi kormányzat valamilyen változtatást lát szükségesnek az igazságügyi rendszerben, a bíróságok szervezeti rendszerében, akkor ehhez alkalmazkodnak majd. "Egyelőre ilyenről én nem tudok" - tette hozzá.

Ugyanakkor azt előrevetítette, hogy a törvényszék elnökségének működésében lesznek majd változások. A nyáron tervezi kidolgozni az általa szükségesnek látott a főosztály-összevonásokra, illetve új főosztály kialakítására vonatkozó javaslatot, amit szeptemberben, az első vezetői értékezleten tárna majd a törvényszék vezetése elé véleményezésre. Ezt követően megkezdődhet a megvalósítás is.

Az elnök erősíteni kívánja a Fővárosi Törvényszék sajtómegjelenéseit és kapcsolatait is - természetesen a jogszabályi kötöttségek, a személyiségi jogok, gdpr-rendelkezések betartása mellett -, hiszen itt olyan jellegű ügyeket tárgyalnak, amelyek országos érdeklődésre tartanak számot.

"A rövid időn belül történő korrekt, pontos tájákoztatáshoz ragaszkodunk, és ehhez a sajtónak minden segítséget meg kívánunk adni"

- mondta Tatár-Kis Péter.

Kiemelte: amennyiben az Országos Bírósági Hivatal, a központi igazgatás és a jogszabályok is támogatják, lesznek olyan változások, amelyek eredményeképpen online, élő közvetítéseket is nyújthatnak majd a tárgyalásokról - természetesen a személyiségi jogok maximális figyelembe vétele mellett. Így egy újságíró akár a saját irodájából, akár a home office-ból is hozzáférhet majd egy nagy érdeklődésre számot tartó ügy tárgyalásához.

"Ennek a technikai feltételeinek kidolgozása és a jogszabályi környezet módosítására tett javaslataink még folyamatban vannak. Bízom abban, hogy ebbe az irányba el tudunk mozdulni, hiszen a nálunk fejlettebb infrastruktúrával rendelkező bírósági rendszerek Nyugat-Európában, vagy akár az Egyesült Államokban ezt már lehetővé teszik" - tette hozzá az elnök.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi/Róka László