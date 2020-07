Cornstein John Catsimatidis milliárdos üzletember CATS Roundtable nevű rádiós beszélgetős műsorának vendégeként vázolta röviden Magyarország és az Európai Unió helyzetét.

A nagykövet Catsimatidis kérdésére elmondta: sok a bizonytalanság az Európai Unió jövőjét illetően. Rámutatott: az Európai Unió az Egyesült Államoknál sokkal polarizáltabb, és

számos törésvonal választja el tagjait ideológiája, földrajzi helyzetük vagy a migrációhoz hasonló megosztó kérdésekben képviselt álláspontjuk mentén.

Országtól függ az is, hogyan áll a kormány a nyitott határok kérdéséhez. Orbán Viktor magyar miniszterelnök például a biztonságot helyezi előtérbe, ahogy az a koronavírus-járvány kezelése során is tapasztalható volt – magyarázta. Magyarország elsősorban ennek tükrében válogatja meg, kiket enged be területére, legyen szó turistákról vagy letelepedni vágyókról – tette hozzá.

Az orosz befolyásról szólva Cornstein elmondta: Magyarországnak elsősorban

energiafüggősége és földrajzi közelsége miatt kell kapcsolatban állnia Moszkvával,

míg a történelmi előzmények inkább tartózkodóvá teszik.

A nagykövet „a világ legjobban őrzött titkának” nevezte Magyarországot, mert gyönyörű tájai, remek ételei és viszonylagos olcsósága ellenére kevéssé ismert a külföldiek körében.

