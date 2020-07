Szlávik János: egyéni döntés a külföldi nyaralás

Mivel egyes országokban még mindig nő, vagy újra emelkedésnek indult az igazolt fertőzöttek száma, ezért a külföldi nyaralás rejthet veszélyeket - mondta az ATV Start című műsorában Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Ugyanakkor mivel a többség még mindig betartja a járványvédelmi megelőző intézkedéseket - mint a maszkhasználat vagy a gyakori kézmosás -, ezért jelentősen csökkenhet az esélye a kisebb gócok kialakulásának. De arra is felhívta a figyelmet, hogy mivel

Magyarország nem elszigetelt ország, ezért külföldről is több ember hurcolhatja be a betegséget.

A főorvos szerint a jelenlegi napi 5-10 új regisztrált eset csalóka biztonságérzetet adhat, mivel a feltáratlanul maradt esetekkel együtt ez a szám akár 100 is lehet. Szintén problémás lehet az őszre-télre várt második hullámnál a koronavírusos esetek megkülönböztetése a szezonális influenzásokétól.

A főorvos szerint már most sokféle vakcinával kísérleteznek, ő úgy számol, hogy valamikor az év végén lehet meg a hatékony oltóanyag, de nem tudni, hogy ez mikor juthat el Magyarországra is. Valószínűsítette azt is, hogy a járvány lecsengése után is velünk marad az új típusú koronavírus.

Nyitókép: Kovács Attila