Nagyüzem a parlamentben

Összesen 24 törvényről vagy módosításról dönthet pénteken az Országgyűlés. Az ülés 11 órakor kezdődik.

A jövő évi költségvetésben a kormány 4,8 százalékos GDP-bővüléssel számol, 3 százalékos infláció és 2,9 százalékos, GDP-arányos államháztartási hiány mellett. 2021-ben az adósságráta újra 70 százalék alá kerülhet.

A 2021-es a gazdaságvédelem költségvetése, mert megadja meg a kormány gazdasági válaszát a koronavírus-járvány okozta helyzetre – mondta Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára a parlamenti vitában. Kiemelte: az indítványban megfogalmazott válaszok elegendőek lehetnek ahhoz, hogy a gazdaság újra növekedési pályára álljon, a gazdaságvédelmi alap forrásai a beruházásokon keresztül szolgálhatják a munkahelyteremtést és a munkahelymegőrzést. Az ellenzék bírálja a büdzsét.

A költségvetéshez benyújtott kormánypárti módosításokat a hét közben elfogadta a parlament, az ellenzék több mint 800 indítványát azonban leszavazták a Fidesz-KDNP képviselői.

Pénteken szavaz a parlament a 13. havi nyugdíj visszavezetéséről. A nyugdíjasok 2021-től négy éven át egyheti kiegészítést kapnak. A kormány szerint ez érdemi segítség, az ellenzék szerint szavazatszerző látszatintézkedés. A témáról bővebben itt írtunk.

Szintén pénteken dönt az Országgyűlés az egyszer használatos műanyagok forgalomba hozatalának betiltásáról. A törvény például a tányérok, poharak forgalomba hozatalának betiltását kezdeményezi 2021 júliusától. Ugyanettől az időponttól vezetnék be a műanyag szatyrok, zacskók felhasználásának csökkentését célzó intézkedéseket. Az eredeti elképzeléshez képest később és kevesebb termék forgalmazását tiltják meg. A kormány szerint ennek a koronavírus-járvány az oka, az ellenzék szerint viszont a műanyaglobbi győzött. A nagyon könnyű, 15 mikron alatti műanyag zacskók forgalomban maradhatnak, de a termékdíját a mostani kilónkénti 57 forintról 1900 forintra emelnék a törvényjavaslat szerint. A biológiailag lebomló nagyon könnyű műanyag zacskó most termékdíj-mentes, ennek termékdíját kilónként 500 forintra emelnék.

Az Országgyűlés dönt az iskolaőrség létrehozásáról is. A kormány az iskolai erőszak megfékezését várja ettől az új testülettől, amelynek alkalmazása ugyanakkor még az állami intézményekben sem lesz kötelező. Az iskolaőröknél nem lesz lőfegyver, bilincs, rendőrbot és gázspré viszont igen. Csökken a büntethetőség korhatára is. A Pedagógusok Szakszervezete és az ellenzék nem támogatja az indítványt. A részletekről itt olvashat.

Harmincéves adósságát törleszti az Országgyűlés azzal, hogy megszavazza az osztatlan közös földtulajdon felszámolásáról szóló törvényt. A cél a rendszerváltást követő földprivatizációs eljárások eredményeképpen kialakult osztatlan közös földtulajdonok felszámolása, ennek a folyamatnak a felgyorsítása, a minél nagyobb önálló földingatlanok kialakítása, jól hasznosítható birtoktestek létrehozása – mondta Ágh Péter (Fidesz) a törvényalkotási bizottság előadója. A témáról bővebben itt írtunk.

Pénteken döntenek arról a módosításról is, amellyel felgyorsítaná a kormány azokat a polgári pereket, amelyekben a bűncselekmények áldozatai kérnek kártérítést vagy sérelemdíjat. A javaslat célja, hogy helyrebillentse a fogvatartottakra és az áldozatokra vonatkozó kompenzációs rendszer közötti egyensúlyt, és támogassa az áldozatok kárigényeinek érvényesítését.

Változhat a sporttörvény is, amely így az eddigieknél szélesebb körben biztosítana életjáradékot az olimpiai érmesek özvegyének. A módosítás tízről öt évre csökkenti a jogosultsághoz kellő együttélés időtartamát. Eddig az özvegynek a járadék 50 százaléka járt, mostantól azonban a gyermekek nagykorúvá válásáig 100 százaléka lenne adható.

A Színház- és Filmművészeti Egyetemért Alapítványról, a Színház- és Filmművészeti Egyetemért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslatról is döntenek a képviselők. A törvényjavaslattal létrehozzák a közérdekű vagyonkezelői alapítványt, amellyel az intézmény működése hatékonyabbá és rugalmasabbá válik, az egyetem lényegesen több piaci forrást vonhat be a finanszírozásba, amely ösztönzően hat az oktatás színvonalára – véli a kormány. Az ellenzék elfogadhatatlannak tartja a javaslatot, a hallgatók és művészek is tiltakoztak.

