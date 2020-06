Koronavírus-relikviákat gyűjt a Műegyetem levéltára

Jelenleg több mint 150 dokumentum (szöveg-, illetve képfájl) található a „virotékában”, mivel az egyetemi honlapokon közzétett dokumentumokat, illetve híranyagokat már most rendszerezve archiválták – mondta el a kezdeményezéssel kapcsolatban Batalka Krisztina, a műegyetemi levéltár vezetője. „Úgy gondoljuk, hogy

a kortárs eseményekre adott válaszok személyes forrásait szintén mielőbb be kell gyűjteni, mielőtt azok elvesznek,

ebben is elsődleges a levéltárak szerepe. A gondolatok, emlékek rögzítése az egyetemi polgárokon is múlik, ezért ösztönözzük a BME hallgatóit, oktatóit, munkatársait és öregdiákjait, akik már eddig is dokumentálták személyes tapasztalataikat a koronavírus-járvány kitörése, valamint a veszélyhelyzet kihirdetése óta, hogy keressenek meg minket” – olvasható az intézmény közleményében.

A speciális gyűjtemény gyarapításában a jelenlegi és egykori egyetemi polgárok

saját naplóbejegyzések,

hangjegyzetek,

közösségi média posztok,

fotók,

videók, vagy akár

művészeti alkotások (vers, próza, rajz, festmény),

tárgyi emlékek

BME Levéltár részére történő felajánlásával vehetnek részt.

Ezekből a távoktatás és –tanulás, az otthonról végzett munka, a szakmai és tudományos életre gyakorolt hatások, az egyetemi szolgáltatások változása, a mindennapi élet ritmusának és tereinek változásai (beleértve a vidéki hallgatók hazaköltözésével kapcsolatos változásokat), a kapcsolattartás változásai (egyetemi, családi, baráti), valamint a korlátozások egyéb életmódbeli következményei is kirajzolódhatnak. (A jelenlegi gyűjteményből képek láthatók a bme.hu cikkében.)

Világszerte indultak hasonló gyűjtések

Az egyetemi levéltárosok világszerte felismerték annak jelentőségét, hogy közösségük, intézményük történetének e különleges időszakát proaktívan és minél teljesebb módon megörökítsék az utókornak. A Műegyetem a magyar felsőoktatási intézmények közül elsőként csatlakozott a világ legjelentősebb egyetemei, az Oxford, Cambridge, Caltech, Yale, MIT, Harvard, Stanford mellé a kezdeményezéssel. Itthon a Magyar Nemzeti Levéltár tett közzé korábban hasonló felhívást, a BME azonban kizárólag a saját jelenlegi és egykori egyetemi polgárai jelentkezését várja.

A dokumentumok beküldésének, megismerhetőségének és az adományozott dokumentumok felhasználási lehetőségeiről és feltételeiről a BME Levéltár honlapján lehet tájékozódni. A tervek szerint a beküldött és publikálásra is engedélyezett magániratok válogatását a Műegyetem Topotéka oldalon teszi közzé az intézmény. Ez a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem online helytörténeti gyűjteménye, amely a BME jelenét és múltját felidéző képeket, nyomtatványokat, iratokat, filmeket és hanganyagokat tárol.

A BME Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár szervezetében működő Levéltár elsősorban a Műegyetem hivatalos iratait gyűjti, őrzi és teszi kutathatóvá, ám emellett az intézmény polgárainak emlékeit, dokumentumait, személyes történeteit is archiválja.

Nyitókép: Az egyik első beküldött fotó: komáromi hídterhelési próba maszkban, 2020. május 16. (Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszék) – omikk.bme.hu/Oravecz István