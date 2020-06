Régen látott járművek jelennek meg a Dunán

Jövő héten érkezik az első két úszó hotel Budapestre: német, svájci, osztrák utaztatók tervezik a júliusi hajózós programokat Duna-menti úti célokkal, köztük Budapesttel is - írta a Turizmus Online. Az uniós állampolgárokra vonatkozó beutazási korlátozásokat június 17-én oldották fel, június 26-án és 27-én pedig már két szállodahajó is érkezik német utasokkal Magyarországra.

"Az első próbautak a Passau-Budapest-Passau és a Passau-Mohács-Passau útvonalon közlekednek, de külföldi partnereink vizsgálják annak a lehetőségét is, hogy a nyár későbbi időszakában egészen a Fekete-tengerig juthassanak el " - mondta a turisztikai lapnak az európai utasokat szállító szállodahajók magyarországi programjának szervezésére szakosodott Sváda Office Kft. cégvezetője, Sarlós Katalin. Budapesten, valamint a fővárosból számos vidéki helyszínre szerveznek fél- és egésznapos túrákat.

Szigorú egészségügyi intézkedéseket vezettek be a buszos kirándulásokon csakúgy, mint a hajókon. Ez utóbbiak esetében a több száz fős maximális kapacitás helyett most legfeljebb száz utas érkezhet, és az óvintézkedések részeként egyirányúsították a fedélzetek közlekedését is. A partnerektől úgy tudják, az utazási kedv meglepően magas, nagyon sok utas nem törölteti, hanem átfoglaltatja útját.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Nagy Zoltán