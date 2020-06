Nagy változások jönnek a budapesti közlekedésben

A Budapest Városháza facebook-oldalán újabb résszel jelentkezett a Budapest Restart sorozat. Az Adjunk teret a közlekedőknek! című beszélgetésen a járvány miatti, a közlekedést érintő intézkedések és fejlesztések mellett, új fejlesztésekről, változásokról is szó esett.

Külföldi példák bizonyították, hogy a járvány hatására megnövekedett az autósforgalom, ha ez Budapesten is megtörténik, az egész város bedugul. A városvezetés feladata az, hogy mindenki számára alternatívát nyújtson az autós közlekedéssel szemben. Ezért kerül sor számos fejlesztésre, amelyek a közösségi közlekedést és a kerékpáros közlekedést érintik - közölte a Főpolgármesteri Hivatal

Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette, hogy új buszsávok létesülnek a Hegyalja úton és a Baross utcában. A Bartók Béla úton a buszok a vágányokon fognak közlekedni. Megkezdődött a Pesti fonódó villamoshálózat kiépítése a ferencvárosi szakasszal és a Soroksári út - Haller utcai deltavágány építésével. Közvetlen, átszállásmentes kapcsolat lesz Pesterzsébet és a belváros, illetve a Nagyvárad tér és a Jászai Mari tér között.

A Budapest Restart program egyik fontos célja, hogy vonzóbbá váljon a város a szelíd közlekedési módot választók, azaz a kerékpárosok és a gyalogosok számára. Ezért

újabb ideiglenes kerékpársávok kialakítására kerül majd sor, a Baross utcán az Orczy térig, a Nagykörút még hiányzó szakaszain, a forgalmi sávok számának csökkentése nélkül.

A kerékpárszállítás lehetősége is bővülni fog: a budai fonódó után az összes Pesten közlekedő Tátra típusú villamoson is lehetséges lesz, illetve a szükséges hatósági engedélyeztetést követően az M4-es metró vonalán. Megkezdődik továbbá a MOL Bubi nemrég bejelentett megújítása is.

Nyitókép: BKK/Facebook