Nem akárhogy indul a 174. hajózási szezon a Balatonnál

A 174. hajózási szezon kezdetével a kompszolgáltatás mellett,

május 30-tól már a kiemelt menetrendi és sétahajó járatok is elérhetővé válnak a Balatonon.

A Bahart, alkalmazkodva a kormányzati rendelkezésekhez, kéthetes periódusokban hirdeti meg személyhajózási menetrendjét. A társaság folyamatosan nyomon követi majd az utasforgalom alakulását, és szükség szerint rugalmasan módosít a meghirdetett menetrenden és kapacitásokon. Az adott napi aktuális járatindulási időpontok a társaság hivatalos honlapján mindig elérhetők lesznek – olvasható a Balatoni Hajózási Zrt. közleményében.

A települések között közlekedő menetrendi hajózás a szezonindulás első két hetének minden napján a 4 legforgalmasabb útvonalon lesz elérhető a közönség számára. Ezek

a Balaton két partját összekötő, kiránduló járatok napi 4 alkalommal közlekednek

majd Siófok–Balatonfüred–Tihany, Balatonboglár–Révfülöp és Fonyód–Badacsony útvonalakon, valamint napi 3 alkalommal Balatonmáriafürdő és Balatongyörök települések között. A pünkösdi szezonindító hétvégétől sétahajó járatokat is indít a Bahart, összesen 9 kikötőből. Már az első két hét minden napján indul sétahajó Siófokról, Balatonfüredről, valamint Keszthelyről. A hétvégi napokon további 6 kikötőből – Badacsonyból, Balatonboglárról, Balatongyörökről, Balatonlelléről, Balatonmáriafürdőről, Révfülöpről – is elérhető lesz az 1 órás sétahajózási szolgáltatás.

A járványügyi helyzethez alkalmazkodva a Bahart visszavonásig az alábbi átmeneti utazási feltételekkel biztosítja személyhajózási szolgáltatásait:

A tömegközlekedési eszközökhöz hasonlóan, a hajók zárt utastereiben egyelőre kötelező a szájmaszk (vagy azt helyettesítő, arcot eltakaró kendő, sál) viselése. A kellemetlenségek elkerülése céljából arra kérik az utasokat, hogy ezekről mindenki előzetesen maga gondoskodjon, mivel szájmaszkot a pénztárakban nem árusítanak. Szájmaszk hiányában a pénztáros munkatársak megtagadhatják a jegykiadást , a hajós személyzet pedig a hajóra történő felszállást. A hajók nyitott fedélzeti részein a szájmaszk viselése ajánlott.

A hajók nyitott fedélzeti részein a szájmaszk viselése ajánlott. A társaság felhívja utasai figyelmét, hogy az egymástól számított, rendeletben előírt 1,5 méteres távolságot a kikötőben, a pénztáraknál és a hajók fedélzetén is – az egy háztartásban élők kivételével – tartsák be.

A hajókon szállítható utasok számát a maximális befogadóképességhez képest átmenetileg csökkentik, emiatt a jegyek minden hajójáratra csak korlátozott számban lesznek válthatók. Annak érdekében, hogy a legtöbb hajózni vágyó utast a fedélzetre tudjanak engedni, a társaság a nagyobb befogadó képességű hajóit állítja forgalomba.

A megváltott menetjegyek kizárólag a jegyen szereplő, adott időpontra szóló utazásnál használhatók majd fel, ugyanazon útvonalon korábbi vagy későbbi járatra nem érvényesek. Erre a korlátozott befogadóképesség miatt van szükség, hogy a szállítandó utasok száma előre tervezhető legyen.

A Bahart felhívja utasai figyelmét, hogy a települések között közlekedő menetrendi járatokra a retúrjegyek vásárlását részesítsék előnyben, az ismételt pénztári sorban állás elkerülése végett.

Mint sok más szolgáltatás esetében, a Bahart is kéri utasai együttműködését, hogy mellőzzék a készpénzben történő fizetést, a jegyek megváltásakor használják (érintős) bankkártyájukat.

A Bahart személyhajózási szolgáltatásait a járványügyi helyzetben és ahhoz kapcsolódó korlátozó intézkedések mentén minden utas saját felelősségére veszi igénybe, az utazással összefüggésbe hozható esetleges megbetegedésekért a Bahart felelősséget nem vállal.

A szabályok betartására érdekében az átmeneti utazási feltételekről a Bahart a hivatalos honlapja mellett a kikötőkben és hajókon kihelyezett plakátokon, valamint előre rögzített utastájékoztató hanganyagok lejátszásával is felhívja az utazóközönség figyelmét.

Újdonságok és kedvezmények

Az idei évben néhány újdonsággal és a már megszokott kedvezményekkel várja a Bahart a hajózni vágyókat. A társaság újításként valamennyi hajóján tájékoztató plakátot helyez el, amelyen bemutatja az adott hajót. A plakátokon szereplő úgynevezett QR-kód mobiltelefonnal történő beolvasásával az utasok akár útközben, akár a későbbiekben is meghallgathatják a hajók történetét a Bahart honlapját felkeresve. A hajókról szóló érdekességek mellett a balatoni településekről és azok látnivalóiról is hallhatnak majd tájékoztatókat a hajók fedélzetén az utazás során. A hajók többségre kihelyezett TV-készülékek, kijelzők segítségével pedig megnézhetik az egyes balatoni települések bemutatkozó filmjeit, valamint a Bahart imázsfilmjeit is.

Az idei szezon első hétvégéjét akcióval indítja a Bahart.

Május 31-én gyereknap alkalmából a társaság meglepetéssel kedveskedik minden hajóra felszálló gyermeknek, ugyanis a megvásárolt Playmobil gyerekjegyek mellé még egy ajándék Playmobil-figura is jár. A jegypénztárakban továbbra is megvásárolható a Bahart-kártya több típusa, amely minden személyhajózási és kompszolgáltatásra jelentős kedvezményt biztosít a jegyek kiváltásakor.

A felkészüléssel nem volt gond

A Bahartnál a téli és a tavaszi felkészülési időszakban a kialakult járványügyi helyzet ellenére sem állt meg az élet. A társaság munkatársai idén is a megszokott módon dolgoztak a hajók és a kikötők szezoni felkészítésén az utas- és üzembiztonság szempontjait szem előtt tartva. A hajók előre tervezhető, szezoni üzemkiesését megelőző karbantartási feladatait teljeskörűen elvégezte a társaság az üzemszünet során. Ennek keretében megtörténtek a hajók szükséges hatósági parti szemléi is.

Az utazóközönség számára nem feltétlenül látványos, de a biztonságos hajózást szolgáló kikötői fenntartási munkákat is végrehajtotta a társaság, így

befejeződött például a balatonmáriafürdői hullámvédő móló karbantartása.

Keszthelyen egy több hónapos beruházás keretében került sor az állomásépület átépítésére, felújítására. Az utasigényeket a korábbiakhoz képet színvonalasabban kiszolgáló új pénztár- és üzlethelyiség, valamint egy kisebb váróterem is kialakításra került. Szántódrévben és Tihanyrévben kerékpáros pontot alakított ki a Bahart, kerékpártárolókat és kerékpáros szerszámokat helyeztek ki a szolgáltatást egyre nagyobb számban igénybe vevő utasok számára.

Május 30-tól a Bahart újra vár minden hajózni vágyó utazót, akiktől közreműködést kérnek az átmeneti szabályok betartásában.

Nagyívű fejlesztések, új kompok és katamaránok

Mint arról az Infostart beszámolt, az ígéretek szerint már a következő évben, de legrosszabb esetben 2022-ben Szántód és Tihany között új kompok közlekednek majd. Mind a két rév és környéke meg fog újulni, európai színvonalúvá fog válni – közölte Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója.

Katamaránok megrendelését is tervezik, amelyek alapvetően Balatonfüred, Keszthely és Siófok körzetében közlekednek majd.

Forrás: Magyar Turisztikai Ügynökség

A nagyívű, 2030-ig tartó fejlesztés célja, hogy a Bahart európai színvonalú hajózási feladatokat tudjon ellátni.

