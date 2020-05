Nem fenékig tejfel az e-rollerezés Terézvárosban

Soproni Tamás meglátása szerint bárkinek, aki az utcán területet foglal, legyen szó egy autóról, esetleg egy virágot árusító hölgyről, engedélyt kell kérnie az önkormányzattól és fizetnie kell azután. Ezt a Lime azonban nem tette meg, és egy csepp nyitottságot sem mutatott – jegyezte meg Terézváros polgármestere –, annak ellenére, hogy az önkormányzat már a járványhelyzet előtt meghozta az elektromos rollerek üzemeltetőire vonatkozó rendeletét, és tárgyalásokat is kezdeményezett a céggel.

Bár az nehezen megbecsülhető, hogy pontosan hány darab e-rollerről van szó a Terézvárosban, a legtöbb negatív visszajelzés azzal kapcsolatban fogalmazódott meg, hogy

a használaton kívül kallódó rollerek akadályozzák az amúgy is szűk járdákon a gyalogos közlekedést.

Ennek kiküszöbölésére nemrégiben az önkormányzat városüzemeltetési főosztálya kerületbejárást tartott, feltérképezendő azon területeket, amelyek felszabadíthatóak lehetnének mobilitási pontok létrehozására, amiket az e-roller-szolgáltató az éves díj megfizetését követően használhatna.

Soproni Tamás szerint a helyek nagyjából megvannak, így egy díjszabásban kellene most megállapodniuk a Lime-mal. Ez nagyságrendileg akkora lehet majd, mint amennyi egy parkoló autó után kell fizetni Terézvárosban – jegyezte meg a polgármester, aki szerint a kerület forgalomtechnikai céljaival akár egybe is vághatna a Lime céljai, miután Terézváros nyitott lenne, ha nem is korlátlan, de jelentős számú parkoló mobilponttá, a Bubiéhoz hasonló dokkolórendszerré történő felszabadítására.

A szankcionálásra kitérve közölte: pillanatnyilag magát az üzemeltetőt tudja a városvezetés megbüntetni, miután ő az, aki az említett szolgáltatást kínálja a kerület utcáin. Emlékeztetett továbbá, a kerület rendeletében

nem maga a rollerhasználat a büntetett tevékenység,

sőt, a magántulajdonban lévő rollerek esetében nincs az utcán való elhelyezésre korlátozás. A büntetésben a közterület-felügyelet tud eljárni, amelynek mértékét az is befolyásolja, hogy milyen gyakran és milyen területi kitettséggel fordul elő az említett szabálysértés – tette hozzá.

