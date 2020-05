Nem kell tovább várni a halasztható műtétekre - így változik az egészségügy hétfőtől

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere pénteken videokonferencia keretei között tájékoztatta a hazai kórházakat az egészségügyi ellátások jövő hétfővel esedékes újraindításának részletes szabályozásáról - erről beszélt az operatív törzs pénteki tájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos is. Ahogy fogalmazott, "az egészségügyi ellátások újabb bővétésére" kerül sor.

Először is: indulhatnak a nem népegészségügyi célú szűrővizsgálatok, tehát a foglalkozás-egészségügy, az alkalmassági vizsgálatok, az alkalmi szűrések, például a

szívritmus- vagy szájüregvizsgálat

most már újra folyhatnak. Feltételei ugyanazok lesznek, amelyeket korábban a szakellátás és az alapellátás kapcsán bejelentettek.

"Amit a legtöbben várnak és a legtöbbeket is érint, hogy a fekvőbeteg-ellátásban a halasztható-tervezhető műtétek is elvégezhetők" - jelezte Müller Cecília, és a krónikus ellátásokat is fokozatosan visszavezetik.

Megfelelő arányt ígérnek kialakítani a koronavírusos és nem fertőzött betegek ellátásában, ezt biztosítja, hogy a korábban a koronavírus-járvány miatt felszabadított ágyak harmadát az intézmények "visszaengedhetik" a rendes ellátásba, de erről megyénként egységesen kell, hogy döntsenek az egészségügyi szolgáltatók.

A tisztifőorvos továbbra is nyomatékosan kéri, hogy

aki bármilyen egészségügyi szolgáltatást igénybe kíván venni, telefonon jelentkezzen be,

az orvos ezt követően dönt a betegek besorolásáról.

"Az intenzív ágyak fenntartására továbbra is szükség van, a járvány velünk van, a készültséget fenn kell tartanunk" - folytatta Müller Cecília.

Visszavezetik továbbá a "kúraszerű" ellátást is hétfőtől.

Az ellátások visszavezetése során "kellő óvatosságot" kért a szolgáltatóktól és a betegektől. Ha nem merül fel koronavírus-gyanú, igénybe vehető a szolgáltatás, de ezt továbbra is egy kérdőívezés és testhőmérséklet-mérés előzi meg. Ha nincs gyanú, nem kell vírusteszt, ha van, csak negatív eredmény birtokában lehet igénybe venni egészségügyi szolgáltatást.

Az aktuális eljárásrendet mindig meg lehet találni az Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapján. Az eljárásrend kéthetente változhat - a szakmai kollégiumok szerint.

Nyitókép: MTI/Árvai Károly/kormany.hu