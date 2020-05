Merkely Béla nyitáspárti, de azért nem a teljes nyitásé

Nem dübörög a járvány, de a vírustól még nem tudtunk megszabadulni – mondta a Hvg.hu-nak adott interjúban Merkely Béla arra reagálva, hogy csütörtökre 39 új igazolt beteget regisztráltak, pénteken pedig még ennél is kisebb, 28 fős növekedés volt Magyarországon. Mint fogalmazott, tankönyvi értelemben járvány már nincs, de a járványveszély megmaradt.

Az interjúból az is kiderült, a Semmelweis Egyetem rektora optimista, és nyitás párti, persze nem a teljes nyitásé: a távolságtartás bevált, ezért azt szükségesnek tartja,

a maszkviselést pedig a felnőttek számára kötelezővé tenné az utcán és a munkahelyeken is. Ez az utolsó, amit el lehet hagyni

– szögezte le. De az idősotthonokat, hajléktalanszállókat még egy ideig nem nyitná meg – miután ott cirkulálhat a vírus –, és véleménye szerint ezeken a helyeken, illetve a kórházak ápolási osztályain továbbra is szigorú szabályokra van szükség.

Az átfertőzöttség és a szűrőprogram A vártnál kevesebb budapesti vett részt szerdáig a múlt héten elindult koronavírus-szűrővizsgálaton, ezért kezdeményezett egy megbeszélést a Semmelweis Egyetem rektora a főpolgármesterrel és a kerületi polgármesterekkel, kérve, hogy segítsenek a mobilizálásban. A megbeszélés időpontjáig a pestiek 32, a budaiak 53 százaléka jelent meg a tesztelésen, ami jóval alatta van a vidéki eredményeknek és a remélt, legalább 70 százalékos részvételnek, bár "napról-napra egyre jobb eredménnyel zárnak a szűrésben résztvevő csapatok." A rektor hangsúlyozta: ha nem megy el elég ember, nem lesz kellően rétegzett az eredmény, nem lesz világos kép a fertőzöttségről és az átfertőzöttségről, pedig ez igencsak fontos lenne, főként ha lesz újabb hulláma a járványnak. A szűrésen a 25-60 év közti korosztály a legaktívabb – közülük is a 30-40 évesek, de a 14-18 évesek körében is jó az arány. A szűrésbe kizárólag magánháztartásban élőket válogattak be.

A népszerű közterületek lezárásának viszont azért nem látja értelmét, mert ez esetben máshol lesz egyszerre sok ember, ami növeli a fertőzés veszélyét. A szabályok betartása mellett ugyanis

kicsi az esély arra, hogy az emberek a szabadban kapják el a vírust,

de szükség van az odafigyelésre, a vírusfertőzés valószínűségét kell csökkenteni, mert azt teljes egészében nem lehet kizárni – mondta.

A mozgásra is nagy szükség van, élettani szempontból mindenkinek kell, így az időseknek is – hangsúlyozta Merkey Béla, aki szerint az rendben van, hogy ők maradjanak otthon, de számukra is kell egy olyan idősávot biztosítani, amikor kimehetnek a levegőre sétálni. Anélkül ugyanis jobban ki vannak téve a fertőzés veszélyének.

Egy bizonyos ponton túl az otthonmaradás hátrány, különösen nyáron,

egy légkondicionált szobában – fogalmazott.

Ugyan nem tudni pontosan, hogy a koronavírus hogyan viselkedik, eltűnik-e nyárra, és nem tér-e vissza október–novemberre, de a sok évtizedes tapasztalatok azt mutatják, nyáron kevesebb a felsőlégúti megbetegedés és a vírusfertőzés. Ennek az az oka, hogy az emberek többet vannak szabad levegőn és napon, ahol a vírus koncentrációja és fertőzőképessége alacsonyabb és gyorsabban el is pusztul, arról már nem is beszélve, hogy a szervezet is sokkal ellenállóbb.

Ez alapján azt mondja, nyáron remélhetőleg könnyebben kezelhető a vírus, őszre pedig talán már lesz valamilyen vakcina ellene.

