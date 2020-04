Elindult a KFI Hotline (x)

A koronavírus-járvány a kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatásában is számtalan új kihívással szembesíti a pályázókat, az értékelőket és a finanszírozó intézményeket. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) könnyített előlegigénylési szabályokkal enyhíti a folyamatban lévő projektek likviditási nehézségeit, valamint egyszerűbb eljárási szabályokkal és meghosszabbított határidőkkel is segíti a pályázatok kedvezményezettjeit. Az új intézkedések a hivatal honlapján megismerhetők, a kérdések és javaslatok hatékony kezelésére új kommunikációs csatorna is indult KFI Hotline néven.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kiemelt szerepet játszik a kormányzat KFI stratégiájának és innovációs törekvéseinek megvalósításában. A koronavírus által előidézett veszélyhelyzet azonban új megközelítéseket és célzott eszközök bevezetését kívánja meg a hivataltól.

Az NKFIH folyamatában vizsgálja a további lépések szükségességét. Dr. Birkner Zoltán, az NKFIH elnöke elmondta: „Új intézkedéseink kapcsán a most létrehozott KFI Hotline kommunikációs felületünkön várjuk a felmerülő kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat, amelyekre a lehető leggyorsabban reagálunk.”

A tematikus aloldal – https://nkfih.gov.hu/koronavirus – kifejezetten a koronavírus okozta helyzettel összefüggő aktuális információkra fókuszál: megismerhetők a rendkívüli helyzet miatt hozott új pályázati szabályok, valamint folyamatosan frissülnek a járvánnyal kapcsolatos legfontosabb hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési hírek.

Az újonnan indított KFI Hotline információs csatorna elsősorban a megnövekedett ügyfél- és partnermegkeresések hatékony kezelésére, valamint a továbbra is működő telefonos és e-mailes ügyfélszolgálatának tehermentesítésére szolgál. Ezen az új felületen a kapcsolatfelvétel felhasználóbarát módon, szabad szöveges és legördülő menüs mezők könnyű kitöltésével indítható és téma szerint csatornázható. Az új rendszer segít a kérdések gyorsabb feldolgozásában és megválaszolásában, a folyamatos monitoring pedig támogatja a veszélyhelyzet kezelésére megtett intézkedések értékelését és a további lépések megtervezését is.

