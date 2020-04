Se belvíz, se áradás – ezen még a vízügy is csodálkozik

A tavaszi időszakban szokatlanul alacsonynak számít a magyarországi folyók jelenlegi vízállása, de a külföldi vízgyűjtőkről sem érkezik számottevő vízutánpótlás. A talajnedvesség pedig olyan alacsony a földeken, hogy sem a várt eső, sem a folyókból kiemelt öntözővíz nem tudja érdemben pótolni a hiányt – mondta az InfoRádiónak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.

"Mindkét nagy hazai folyó vízállása nagyon alacsony. Hat nappal látunk előre, nagy biztonsággal állíthatom, annak ellenére, hogy némi csapadék várható a vízgyűjtő területeken, továbbra is marad az alacsony vízállás" – szögezte le még pénteken Siklós Gabriella.

Figyelik, hogy milyen állapotban van a talaj, de már most biztos, hogy eleve jelentős vízhiány van, innen indul a nyárelő is, a talajnedvesség-érték továbbra is alacsony lesz majd, nagyobb a gond még a légköri aszálynál is.

A rekordalacsony szintet egyelőre nem érték el a folyók, de Siklós Gabriella szerint "szokatlan", hogy sem belvíz, sem áradás nincs tavasszal.

