Gyorsan eldőlt a szentendrei úti fák sorsa

Tavaly nyáron kivágásra jelöltek 62 idős fát a Szentendrei úton a csillaghegyi HÉV-megállónál, de a felükről kiderült, akár meg is menekülhet, 24-et mégis kivágtak egy hete - írja az Index. A fakivágásból politikai téma lett, Bús Balázs korábbi polgármester tavaly még a BKK-val is egyeztetett, hogy a szükséges útfelújítás mentén is csak 26 fát vágjanak ki. Az akkor még ellenzéki Kiss László úgy nyilatkozott, a fakivágás nem szükséges, "a fákra szükség van, a beruházásra jogsértő módon nincs" - fogalmazott.

Októberben aztán a kerület vezetéséhez jutott Kiss László, 24 fát pedig most kivágtak. A BKK a lappal azt közölte, az útépítési munkák miatt engedély volt 25 fa kivágására, de csak 15 fát vettek ki, 10 megmaradt, viszont a Főkert további 24 fát kivágatott, mert betegek voltak.

A Főkert meg is erősítette, hogy baleset- és vagyonvédelmi szempontokból is indokolt volt a nyírás, de nem a fák állapota romlott ennyit két évszak alatt, hanem a kommunikáció a Főkert és az emberek között; tavaly még meg tudta akadályozni a lakosság a veszélyes fák kivágását, most már nem. "Tavaly a Szentendrei út felújításával összefüggésbe hozott fakivágások nagy port kavartak, ami azt eredményezte, hogy fasor balesetveszéllyel fenyegető fáinak kivágása is megtiltásra került. Az idei évben több helyszíni egyeztetést is tartottunk, melyeken többek közt a III. kerület polgármestere és a helyi lakosok is részt vettek".

Új kivágási engedélyt egyébként az önkormányzat nem adott, a 2019-es engedélyek visszavonására viszont jogi lehetőségük nincs.

A BKK a kivágott fák pótlására eredetileg 143 új fát ígért, azonban a tavalyi lakossági tiltakozásra ezt az ajánlatot nagyjából megduplázták. Most kiderült, a szerződés szerint a kivágott törzsátmérőnek a másfélszeresét kell újraültetni. A pótláshoz gömbakácot, japánakácot és kínai mézesfát használnak vegyesen.

Bús Balázs korábbi kerületvezető közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a balliberális oldal hatalomra kerülve megfeledkezett arról, amit korábban mondott, a fakivágásokkal ennek látni most a nyomát.

