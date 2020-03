A szolárium és a konditerem zavartalanul üzemel, pedig…

A 24.hu több szoláriumot is megkeresett, és kiderült, mivel szolgáltatók, így rájuk nem vonatkozik a 15 órai zárás sem. Több fővárosi és vidéki szoláriumban is arról tájékoztattak, hogy az üzlet zavartalanul működik tovább veszélyhelyzet idején is.

Az egyik szoláriumban csak azt kérik a vendégektől, hogy egészségesen menjenek barnulni. Az üzlet 20 percenként szellőztetést tartanak, a pultnál csak egy vendég várakozhat, rendszeresen felmosnak, és kihelyeznek nedves törlőkendőt is.

A konditermek többsége is zavartalanul működik, legfeljebb a nyitva tartás lett rövidebb, és azt kérik a vendégektől, hogy minden gépet alaposabban fertőtlenítsenek le maguk után. Van, ahol még az uszoda és a szauna is működik, és van hely, ahová nem engedik be a 65 év felettieket.

A szoláriumok, a konditermek tulajdonosai nem szegnek meg semmilyen szabályt, a kormányrendelet ugyanis rájuk nem vonatkozik, a szolgáltatók akár normál nyitvatartással is üzemelhetnek. Az operatív törzstől nem is tervezi a konditermek és a szoláriumok nyitva tartásának szigorítását, csak javasolja az üzemeltetőknek, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel zárjanak be.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor