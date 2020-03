Szekszárdon elszabadultak az indulatok egy házi karantén miatt

Lincshangulat alakult ki Szekszárdon, miután egy Németországból a napokban hazatért 28 éves flérfi pozitív koronavírus tesztjét követően kikerült a hatósági házi karanténról szóló piros értesítő a lakhelyére - írta a Bors. A rendőrségnek kellett beavatkoznia, miután elterjedt, hogy fertőzött van közöttük, kitört a pánik. A lapnak nyilatkozó szomszéd szerint

kisebb gyülekezet alakult ki a férfi házánál, lincshangulat volt, meg akarták verni és elüldözni otthonából.

A férfi a hétvégén érkezett haza Németországból, ahol egy üdülőközpontban dolgozott pincérként. Édesapja hozta haza autóval, mindkettőjüket azonnal házi karanténra kötelezték, de az édesapjának negatív lett a tesztje.

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője nem erősítette meg az értesülést, de mint ismert, nem is adhat ki pontos adatokat. Csak annyit közöltek, hogy a hatályos kormányrendeletek szabályozzák a veszélyhelyzetből adódó feladatokat, és hogy a rendőrség eddig is megtett és ezután is mindent megtesz annak érdekében, hogy a közrendet és a közbiztonságot fenntartsa.

A lap értesülései szerint a rendőrség azóta 24 órás ügyeletet tart azon a környéken, ahol a férfi él, hogy megelőzzék az összetűzéseket.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Varga György