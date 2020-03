A gyakorlatigényes felsőoktatási képzéseknél lesznek fennakadások

A nagy egyetemek többségében eddig zökkenőmentes a távoktatásra való átállás, nem várható a vizsgák elhalasztása vagy a tanév meghosszabbítása - írta az intézmények válaszai alapján a Magyar Nemzet. Körképük szerint az ELTE-n egyetlen szak esetében sincs veszélyben a tanév sikeres teljesítése, a 17 ezer futó kurzus 90 százalékát már átállították a digitális oktatásra Darázs Lénárd, az Eötvös Loránd Tudományegyetem általános rektorhelyettese szerint. Mindössze pár kurzus - mint a tanár és óvodapedagógus - esetében kell a következő félévre halasztani a gyakorlati órák teljesítését az intézmények bezárása miatt. A vizsgák, szigorlatok szerinte virtuálisan is gond nélkül lefolytathatók.

Néhány online szakdolgozatvédésen már túl is vannak, és már modellezik az áprilisi–májusi záróvizsgák lehetséges szervezési módjait is.

A lap szerint a négy magyar orvosképző intézmény igyekszik közösen és egységesen reagálni a kormány által kihirdetett járványügyi veszélyhelyzetre. A tantárgyfelelősök ezért folyamatosan egyeztetnek a jó gyakorlatok megosztása érdekében.

Az orvos- és a diplomásápoló­képzésben fel kellett függeszteni a gyakorlati képzést, ami jelentősen megnehezíti a szemeszter sikeres teljesítését. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint a fő szabály az, hogy gyakorlatot távoktatással nem lehet helyettesíteni. A szóbeli vizsgák teljesíthetők online, a gyakorlati vizsgáktól sem lehet eltekinteni, ezért hosszabb lesz a szemeszter, bízva abban, hogy az intézménylátogatási tilalom feloldása után mielőbb teljesíthetőek legyenek. ,

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem arra számít, hogy időre sikerül teljesíteni a kötelezettségeket: nem változnak a vizsgaidőpontok, és marad a szakdolgozat-leadási határidő is, de bekötött példányt nem kell leadni, elég az elektronikus verziót feltölteni. Lehetőséget adnak arra, hogy bizonyos esetekben az összegző teljesítményértékelés (például zárthelyi dolgozat) helyett részteljesítmény-értékelést (házi feladat) alkalmazzanak az oktatók. Jó hír a hallgatóknak, hogy kombinált vizsga esetén a szóbeli rész – még a szigorlaton is – elhagyható, és kérésükre szükség esetén két héttel kitolható a vizsgaidőszak is.

A most esedékes önköltségek befizetése április 20-ig elhalasztható a Műegyetemen.

Az intézmény a szakmai gyakorlatok és a duális képzés folytatható, ha a fogadóhely saját hatáskörében nem tiltja meg. Ha pedig a hallgatót rajta kívülálló ok miatt később mégis elküldené a cég, akkor a gyakorlatát méltányosságból elismerik teljesítettként.

A Budapesti Corvinus Egyetem egyedi módon is segíti hallgatóit: itt szakképzett pszichológusokból, tanácsadókból álló külön csoport ügyel a fiatalok mentális egészségére.

