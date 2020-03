A helyszínre, a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskolába rohammentőt hívtak. Az esetről beszámoló Szabad Pécs úgy tudja, a tinédzser, aki egy közeli településen él, fizikailag már jól van, de a lelki és mentális állapotának megfigyelésére kórházban van.

A portál egy szülő beszámolója alapján írta meg a történtek egy részét. Az érintett a szokatlanul viselkedő gyermekét kérdezgetve tudta meg, mi zajlott le az iskolában. Felhívott más szülőket, akik szerint ugyanerről számoltak be a gyermekeik. Bíró Károly, Kozármisleny polgármestere is megerősítette az eset tényét a lapnak.

A szülő által elmondottak szerint a négy negyedikes osztály összevont tornaóráján a diáknak egy vagy több feladatot nem, vagy nem megfelelően sikerült elvégeznie. Az egyik ilyen után a gyerek azzal a felkiáltással hagyta el a tornacsarnokot, hogy akkor ő most megy és öngyilkos lesz. Ezután az öltözőbe ment és valóban megpróbálta magát felakasztani.

Nem sokkal később több osztálytársa is utánament, s egyiküknek, egy magasabb, erősebb termetű fiúnak sikerült megmentenie a diákot.

A portál hozzátette: a kozármislenyi intézmény Baranya megye második legynagyobb alapfokú oktatási intézménye, és kiemelt náluk a sport, a különféle sportágakban és a testnevelésben is több órájuk is van, és a más alapfokú intézményekéhez képest is magasabbak lehetnek az elvárások.

Ha segítségre van szüksége

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!