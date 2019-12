Egy percet sem tétlenkednek a magyar segélyszervezetek

„Most is vannak szegények és szegény sorsú emberek, idősek, de gyermekek is, emiatt az ember erkölcsi kötelessége, hogy adjon. Most csak egy doboz szaloncukrot adtam, és kekszet, valamint rizst, de ez is segíteni fog” – fogalmazott egy 78 éves asszony az egyik nagyobb óbudai bevásárlóközpontban. Az InfoRádió arra volt kíváncsi, hogy a karácsonyi ünnepek előtt a nagyobb üzletekben mennyien és miért adakoznak a kitelepült segélyszervezeteknek, akik rászoruló embereknek többnyire tartós élelmiszert gyűjtenek.

Az említett üzletközpontban a

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

gyűjtötte az adományokat. Egyik önkéntesük az InfoRádiónak azt mondta, karácsony előtt mindenkiben felelősödik az az érzés, hogy adakozhasson: „személyesen sokkal nehezebb, viszont ilyen szervezett akciók keretében, mint például a Máltai Szeretetszolgálat Adni öröm programja, bárki számára könnyen elérhető az adakozás” – vélekedett.

Az Ökumenikus Segélyszervezet

adventi adománygyűjtéséhez idén már több százezren csatlakoztak – mondta Gáncs Kristóf, a szervezet kommunikációs igazgatója az InfoRádiónak. „Ez köszönhető részben a 1353-as adományvonalnak, ami 25 millió forint adományt jelent, és emellett igen népszerű a Tesco-áruházakban kapható szeretet.éhség. adománykupon is, amit már közel 200 ezren vásárolták meg, és ez 50 millió forint adományt jelent” – emelte ki. Emellett zajlik az ökumenikusok Bazilikánál található adománypontján is a gyűjtés, valamint

egy egyedi online „fordított adventi” naptárral is próbálják megszólítani az adományozókat, minden napon egy új célt bemutatva a szervezet működésével kapcsolatban.

„Máris egy szép összefogás körvonalazódik – fogalmazott Gáncs Kristóf –, de még messze a vége.” A kommunikációs igazgató azt is kiemelte, a szervezet nemcsak az ünnepi ajándékokra gyűjt, hanem az egész éves működésére, segélyprogramjára, ezért pedig azt szokták mondani, minél több adomány érkezik, ők annál többet tudnak segíteni. Remélik, hogy idén is lesznek új adományozók. Az idén 24. alkalommal útjára indított országos adventi pénzadománygyűjtéshez egészen az év végéig lehet csatlakozni.

Az adománygyűjtéssel párhuzamosan egymást érik az Ökumenikus Segélyszervezet különböző segélyakciói, tette hozzá Gáncs Kristóf. Ezek között régi hagyománnyal bír a

szeretetvendégség, amely keretében idén is több napon át, egészen december 22-ig naponta 1000 adag meleg ételt osztanak ki

a rászorulóknak egy fűtött sátorban, Csepelen.

A hét végéig tart a

Magyar Katolikus Karitász

Angyalbatyu néven futó országos adománygyűjtő akciója. A budapesti gyűjtőpont az újbudai vásárban található – ismertette a segélyszervezet igazgatóhelyettese az InfoRádiónak. A gyűjtőpontok teljes listája az angyalbatyu.hu oldalon található. „Reméljük sikerül átlépni a tavalyi számot, ami 11 ezer darab volt, és meghaladni az adományvonalra érkező hívások tavalyi számát, valamint a pénzadományok összegét is” – fogalmazott Zagyva Richárd. Hozzátette, hogy az online és

a 1356-os számon hívható adományvonalon történő adventi időszakhoz kapcsolódó felajánlásokat egész decemberben várják,

amivel az egész éves karitatív munkájukhoz lehet hozzájárulni, hogy ne csak karácsonykor tudjanak segíteni a rászorulókon. A Katolikus Karitász évről évre több tízezer családhoz juttat el karácsony környékén segítséget.

Csütörtökig lehetett legalább egy cipősdoboznyi adományt felajánlani a

Baptista Szeretetszolgálat

karácsonyi gyűjtésének keretében. Csaknem hatvanezer cipősdoboznyi ajándékot adtak le. A Cipősdoboz Akció idei kampányzáróján, a Magyar Nemzeti Múzeumban kétszáz gyermek kapott ajándékot.

Nemrégiben indított adventi ételosztó akciósorozatot a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének szegényélelmezési programját megvalósító

Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány.

A Karácsonyi Szeretetlakoma alkalmával a meleg étel mellé egy-egy bőséges élelmiszercsomagot is ajándékoznak a rászorulóknak, ezekben a gyermekek számára „ritka kincsnek számító ajándékként” szaloncukrot vagy csokoládét is elhelyeznek – ismertette Szilaj Péterné szóvivő. Emellett kulturális programmal is igyekeznek szolgálni a megjelentek számára. Decemberben 14 vidéki helyszínen több mint 3 ezer főt látnak vendégül, majd december 24-én, 25-én és 26-án a fővárosi szeretetlakomával tetőzik az alapítvány karácsonyi akciósorozata. A budapesti helyszín ezúttal nem a Blaha Lujza téren, hanem a Népligetben, a Planetárium szomszédságában lesz. Itt

naponta több mint ezer adag bőséges meleg ebédet és fejenként egy-egy, gazdag élelmiszercsomagot állítanak össze

az oda érkezőknek – tette hozzá a szóvivő az InfoRádiónak nyilatkozva.

