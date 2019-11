A béremelés mellett magasabb jutalmakat ígérnek a szakiskolák oktatóinak

A Magyar Nemzet arról ír, hogy jól járnak az oktatók a szakiskolák átalakításával: nemcsak béremelésre, de a vártnál magasabb jutalmakra is számíthatnak, ugyanis 2020 júliusától átlagosan harminc százalékkal emelkedik a szakképzésben oktatók bére, amire 35 milliárd forintot fordít a kormány. De a munkáltatók az egyéb juttatások tekintetében is nagyobb mozgásteret kapnak – nyilatkozta a lapnak Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára, aki szerint a rugalmasabb keretek miatt teljesítményalapú, versenyképes, motiváló bérezési rendszer teremthető meg.

A Népszava ugyancsak foglalkozik a szakképzés átalakításával. Mint írják, a parlament által elfogadott új szakképzési törvény a pedagógusok, szakoktatók körében azért borzolta a kedélyeket, mert megszüntette közalkalmazotti jogviszonyukat, foglalkoztatásuk a munka törvénykönyve hatálya alá került, így a munkafeltételeiket érintő több törvényi garanciától is eleshetnek. Az újság arról számol be, hogy Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkár körlevelet küldött minden szakképzési centrumba a pedagógusok tájékoztatása érdekében. A helyettes államtitkár szerint a bérezés szempontjából kedvezőbbek lesznek a feltételek, és a szakszervezetek állításával ellentétben megmarad a jubileumi jutalom is.

Nyitókép: Pixabay