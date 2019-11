Rendkívül értékes eszközsegítséget kapott a Bethesda

Immár harmadik alkalommal részesítette a Bethesda Gyermekkórházat az OTP Bank marketing igazgatósága és az általa üzemeltetett Humanitás Szociális Alapítvány orvostechnikai eszközökben, a mostani alkalommal kettő, nem invazív lélegeztetési technikát biztosító lélegeztetőgépben, illetve egy köhögést elősegítő berendezésben – ismertette az InfoRádióban Mikos Borbála orvosigazgató.

A nem invazív lélegeztetőgépek azok számára jelent nagy segítséget, akiknél nem kerül behelyezésre a légcsövükbe trachea-kanül, vagy valamilyen intubációs eszköz, hanem egy arc- vagy orrmaszkon keresztül történik a légzésük támogatása – ismertette a szakember, kiemelve, hogy ez lényegesen kisebb szövődménykockázattal jár, miközben megőrzik a gyermek saját légzését és hozzásegíti a beteget, hogy a száját képes legyen használni, az életminőségüket javítva ezáltal. Az eszköz továbbá hordozható, így otthoni lélegeztetésre is alkalmazzák, tette hozzá.

A köhögtetőgép pedig azoknak a gyermekeknek az ellátásában nyújt hatalmas segítséget, akiknek a légzészavara miatt, illetve a légzőizmaik elégtelen működése következében a légútjaik öntisztulása már nem kielégítő, valamint a köhögési reflexük hiányzik – magyarázta Miklós Borbála – magyarán, a saját légúti váladékképzésüket sem képesek felköhögni, az összegyülemlő nyák pedig súlyosbítja a légzészavart, az oxigénhiányos állapotukat. A géppel viszont képesek felrezegtetni a magasabb légutakban a váladékot, ami a garatból már könnyedén leszívhatóvá válik.

Az orvosigazgató végezetül kitért arra is, hogy a Bethesda Gyermekkórház a Humanitás Szociális Alapítvány ajándékaival kapcsolatban azért is nagyon szerencsés, mert azokra minden esetben, így most is pályázhatott, és mind a három alkalommal nagyon értékes eszközsegítséget és -támogatást kaptak általuk, amik az ápolást is lényegesen megkönnyítik.