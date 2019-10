Benkő Tibor: az új hadosztályparancsnokság a régió vezetési képességét biztosítaná

Benkő Tibor megfogalmazása szerint Közép-Európában ennek a térségnek a békéjéről, biztonságáról is gondoskodni kell, emiatt hoznak létre olyan szervezeti elemeket, amelyeket felajánlanak a NATO parancsnoki struktúrájába is.

Nevezetesen, folytatta a honvédelmi miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában, a napokban a horvát védelmi miniszterrel közösen szándéknyilatkozatot tettek, a NATO főtitkárnak címezve, hogy Magyarország és Horvátország kezdeményezi egy közép-európai, hadosztályszintű parancsnokság létrehozását, egy olyan vezetési elem megvalósítását, amely nemcsak a keleti és déli fenyegetettséget, hanem ennek a régiónak a vezetési képességét is biztosítani tudná.

Az említett Közép-európai Hadosztályparancsnokság felállítását Magyarország és Horvátország közösen kezdeményezi Székesfehérváron, azonban szeretnék, hogyha csatlakozna ehhez Szlovákia és Szlovénia is, vagyis hogy ez a négy ország kötelezze el magát ennek a vezetési elemnek a fenntartására és működtetésére, ugyanakkor nyitottá tennék bármely más NATO-tagállam számára, hogy delegálhasson oda katonákat, emelte ki Benkő Tibor.

A tárcavezető elmondása szerint a tervezett hadosztályparancsnokság egy vezetési elem, ami a különböző műveleti területek, hadszínterek előkészítésének tervezésével, vezetésével, irányításával kell, hogy majd foglalkozzon. Tehát itt alapvetően tisztek állomásoznának, akik a NATO különböző regionális műveleteit terveznék, természetesen több nemzet bevonásával.

Benkő Tibor emlékeztetett, a NATO nagyjából három éve nyilatkoztatta ki és fogadta el, hogy a keleti fenyegetettség mellett jelen van egy déli is, ennek tükrében pedig nem véletlen, hogy Magyarország Horvátországgal közösen lépett. Hiszen, mint fogalmazott a honvédelmi miniszter, Horvátországnak, de akár Szlovákiának, vagy Szlovéniának elsősorban nem a keleti, hanem a déli fenyegetés tekintetében kell előnyben részesítenie, a béke és a biztonság fenntartása érdekében.

Különleges műveleti parancsnokság

Magyarország kiveszi a részét a NATO-feladatok közül – hangsúlyozta a honvédelmi tárca vezetője, aki ezt követően kitért a szolnoki különleges műveleti regionális központ létrehozására is az InfoRádió Aréna című műsorában. Elmondat, bár NATO "műveleti ernyő" alatt jön létre, az együttműködési megállapodást, amely túlmutat a szándéknyilatkozaton: Szlovákia, Szlovénia, Horvátország és Magyarország foganatosította. További érdekesség, hogy tagja kíván lenni a nem NATO-tag Ausztria is, amely azért nem írta alá a kontraktust, mert a jelenlegi átmeneti országvezetésnek nincs felhatalmazás erre, azonban a szándéknyilatkozatot Bécs is szignózta – jegyzet meg Benkő Tibor, aki megismételte: Közép-Európa békéjének és biztonságának szavatolásért közös felelősséget érez Magyarország az említett államokkal.

Lengyelország szerepével kapcsolatban megjegyezte: igaz, hogy nem tartoznak az alapvető alkotó nemzetek sorába, de szponzor, illetőleg támogató nemzetként szerepelnek, hasonlóan az Egyesült Államokhoz. Tehát Varsó sem marad ki, csak nem alapító, magyarázta. Ahogyan a Közép-európai Hadosztályparancsnokságból sem maradtak ki, csak nem kezdeményezői, hiszen Varsó a keleti fenyegetettség irányába hozott létre vezetési elemeket, parancsnokságokat. És ahogyan ott is szolgálnak magyar katonák, biztosra vehető, hogy Székesfehérváron is fognak állomásozni lengyelek a későbbiekben, tette hozzá.

Nyitókép: MTI Fotó: Mohai Balázs