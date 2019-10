Életmentő lehet az ÉletMentő, érdemes lesz letölteni

Okos órája segítségével találtak rá a mentők az amerikai Bob Burdettre, miután a férfi elesett az erdőben biciklizés közben, és eszméletét vesztette. A történet ugyan az Egyesült Államokban történt, ám vélhetően

ősszel Magyarországon is működik majd az ÉletMentő applikáció,

ami nem csupán a beteg adatit küldi el a segélyhívó központba, de pontosan meghatározza majd a bejelentő helyzetét is, ami ilyen esetben élet is menthet – hívja föl figyelmet az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán.

Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy fontos adatainkat (például ismert betegség, kezelés, gyógyszerérzékenység, stb.) előre megadva, egy gombnyomásra a segélyhívással azonos időben megjelennek a mentésirányítóknál, ahogyan a tartózkodási helyünkkel kapcsolatos információk is – olvasható a mentok.hu-n. A helyzetmeghatározó funkció ráadásul megmutatja a legközelebbi defibrillátor készüléket, kórházat, rendelőintézetet vagy gyógyszertárat is, és oda is navigál.

Az ÉletMentő applikáció a felsoroltakon kívül segítséget és támogatást is nyújt interaktív útmutatójával, mely témakörönként szemléleti a legfontosabb lépéseket.

Az applikáció kizárólag érintőképernyős okostelefonokon és az Apple Watch órákon működik,

nem használható tableten, laptopon vagy számítógépen, mert a telefonos kapcsolat kulcsfontosságú szerepet játszik a mentésben, ezekről az eszközökről pedig nem kezdeményezhető hívás, írják.

Nyitókép: Országos Mentőszolgálat, Facebook