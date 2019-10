Török Gábor: meglepetés történt a választáson

Meglepetés történt az önkormányzati választáson – értékelte a vasárnapi eredményeket az InfoRádió Aréna című műsorában Török Gábor politikai elemző.

Mint kifejtette, a településtípusokat külön érdemes vizsgálni és így válaszolni arra a kérdésre, hogy ki nyert.

Budapesten 2014-ben kormánypárti győzelem született. Akkor hat kerületben ellenzéki jelölt győzött, a főpolgármester is a kormány támogatottja, Tarlós István maradt, és a közgyűlésben is többsége volt a Fidesz-KDNP-nek. Most azonban a főpolgármester az ellenzék jelöltje, Karácsony Gergely lett, a közgyűlésben is többsége van az ellenzéki pártoknak, amelyek a kerületek többségében is nyertek, összesen 14-ben irányíthat nem kormánypárti politikus. Emellett vannak olyan kerületek, ahol nem az ellenzék nyert, de a képviselő-testületben többsége lesz – emelte ki Török Gábor. Mint mondta, összesen négy kerületben lesz kormánypárti irányítás.

Vagyis Budapesten vitathatatlan az ellenzéki győzelem,

amelynek a mértéktől lehet vitatkozni, de tényéről nem – tette hozzá.

Öt évvel ezelőtt három megyei jogú városban nyert ellenzéki politikus, és ehhez jött még ciklus közben Hódmezővásárhely. Most viszont a 23-ból 10-et irányíthat majd ellenzéki polgármester – ismertette az adatokat a politikai elemző.

Emellett, folytatta Török Gábor, vannak olyan városok – Szolnok, Szekszárd és Nagykanizsa – ahol fideszes a polgármester, de a közgyűlésben az ellenzék kerül többségbe.

Mindezt figyelembe véve döntetlenközeli az eredmény összességében, de 2014-hez képest ellenzéki előretörés látható – vélekedett.

Az ötezer főnél nagyobb városok esetében egyértelmű a Fidesz fölénye, de vannak meglepetések és ellenzéki győzelmek is – közölte Török Gábor.

A megyei közgyűléseket nézve az látható, hogy a Fidesz mind a 19 megyében elsöprő, 50 százaléknál nagyobb aránnyal végzett az élen.

A legtöbb helyen növelni is tudta a szavazat számát és arányát is.

Az ellenzék négy releváns szereplője - Jobbik, MSZP, DK és Momentum – nagyjából hasonlóan szerepelt, nem emelkedik ki egyik sem – fejtette ki.

Török Gábor szerint összegezve az mondható, hogy a kép vegyes. A megyei közgyűlésekben a 2014-esnél is nagyobb a Fidesz előretörése, míg a nagyvárosokban jelentősen előretört az összefogó ellenzék, és ennek a mértéke még annál is meglepőbb, amit meglepetésnek el lehetett képzelni.

Ha parlamenti választást tartottak volna vasárnap, akkor a Fidesz megszerezte volna a mandátumok többségét, de a kétharmadot nem

– tette hozzá az elemző.

Beszélt arról is, hogy az ellenzéki összefogás, a koordinált indulás győzelmét hozta az önkormányzati választás, de az, hogy ebből mi következik, már egy másik kérdés. A választás az összefogás tesztje volt, a kudarc is ezt a stratégiát tette volna jégre.