Többféle kártevő betegség támadja a magyarok egyik őszi kedvencét

A dió megfeketedésének és lehullásnak az elsődleges oka a

nyugati dióburok-fúrólégy,

amely néhány éve tűnt fel az országban, vagyis egy nem őshonos kártevőről van szó. A legyek jellemzően a dióburokra rakják le a petéiket a nyár folyamán, majd a kikelt lárvák befurakodnak a burok és a dió kemény héja közé és a kettő határán szívogatják a termést, aminek következtében az elfeketedés megtörténik és piacképtelenné válik a dió – mondta az InfoRádióban a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara szakmai koordinátora.

Olyan fokú kártételre azonban, amely idén tapasztalható, még nem volt példa, a probléma pedig országos jelentőségű

– tette hozzá Aponyi Lajos.

Magyarországon a dió szórványfákon terem, nem pedig üzemi ültetvényeken, ismertette a szakember, holott utóbbiakban védekeznek a kártevők ellen, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a rendszeres, de akár már

háromszori védekezéssel a nyár folyamán 90 százalékkal is csökkenthető a kár nagysága.

A helyzetet nehezíti továbbá, hogy a diófák magasra nőnek, így ezeknél a növényeknél speciális permetezőgépekre lenne szükség, amivel elérni a fa tetejét, annál is inkább, mert a buroklégy imágói előszeretettel tartózkodnak a diófák felső régiójában. Mindemellett a megfelelő növényvédő szerekre is nagyon oda kell figyelni, emelte ki Aponyi Lajos, miután általában a magas olajtartalmú termésekben – amilyen a dióé is – fel szokott dúsulni a szermaradék.

A nyugati dióburok-fúrólégy megjelenése mellett idén

további súlyos problémát okoz a dió baktériumos levél- és termésfoltosodása, valamint a gombák okozta gnomóniás foltosság is.

Ezek következtében is igen jelentős az idő előtti lombhullás többfelé, magyarázta a növényorvosi kamara munkatársa, és már most tapasztalható, hogy ahol erős volt a lombullás, ott újra kihajtottak a diófák, ahogyan a vadgesztenye is szokott.

