A Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezik Karácsonyék

A rendkívüli ülés összehívásához szükséges aláírásokat napokon belül összegyűjtik - közölte Karácsony Gergely. Mint mondta, azt remélik, hogy erre az ülésre eljönnek a fideszes képviselők, és meg tudják beszélni ezt az ügyet, amelynek során "szemébe hazudtak" a közbeszerzési bizottság tagjainak, a közgyűlésnek és a budapestieknek.

"Mi a magunk részéről mindent megteszünk azért, hogy ennek az ügynek a piszkos hátterét fel tudjuk tárni"

- jelentette ki Karácsony Gergely.

A határozatképtelen keddi bizottsági ülésről szólva elmondta: kíváncsiak lettek volna arra, hogyan fordulhat elő, hogy egy milliárdos közbeszerzésnél a főváros által előkészített anyagban senki nem ellenőrzi a legolcsóbb ajánlatot tevő cég - a pályázatában "behazudott" - referenciáit. Ma már tudjuk, hogy a nyertes cég nem rendelkezett megfelelő referenciákkal - tette hozzá.

"Bár alacsonyabb árral nyertek, mégis a főváros kénytelen volt megemelni az eddigi keretösszeget, és így a budapestiek sokkal többet fizetnek egy sokkal rosszabb szolgáltatásért" - értékelt Karácsony Gergely, aki emlékeztetett: júniusban már feljelentés tett az ügyben, hiszen nyilvánvaló, hogy azoknak, akiknek ez dolguk lett volna, nem végezték el a nyertes cég referenciáinak az ellenőrzését.

A fideszesek nem érdekeltek abban, hogy tisztán lássanak a budapestiek a patkánytender ügyében - jelentette ki.

Trippon Norbert (MSZP), a közbeszerzési bizottság elnöke arról beszélt: a testület ülését azért hívták össze, hogy a "gyanús és felháborító üggyel kapcsolatban" válaszokat adjanak a "patkányügyben" érintettek, azok, aki az eljárás részesei voltak, a bírálóbizottsági tagok, a Közbeszerzési kft. korábbi vezetője, illetve "politikai felelős szintjén" Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes és Tarlós István főpolgármester.

Ez nem sikerült, mert a bizottság fideszes többsége "egyszerűen gyáva volt eljönni" az ülésre, amelyet tudatosan és szándékosan határozatképtelenné tettek - jelentette ki Trippon Norbert, aki felháborítónak nevezte a történteket, és azt mondta: nyilvánvaló, hogy a fideszesek nem akarnak szembenézni a felelősségükkel, nem akarják vállalni a tettükért a következményeket. Külön szégyennek nevezte, hogy a főpolgármester és a főpolgármester-helyettes "gyáva volt eljönni" a bizottsági ülésre, és megosztani az ismereteit az üggyel kapcsolatban.

Karácsony Gergely a sajtótájékoztatón kérdésre reagált Szeneczey Balázs és Bagdy Gábor főpolgármester-helyettesek hétfői nyílt levelére, amely szerint szabálytalan a bizottsági ülés összehívása. Azt mondta: a bizottság kérhet tájékoztatást, főleg akkor, amikor "bírósági döntés mondta ki, hogy csaltak ebben a közbeszerzésben". Továbbá nincs kötelezettség arra, hogy írásos előterjesztés alapján folytassák le ezt a vitát.

Hozzátette: mint a keddi történés is mutatja, amikor van valami probléma, akkor a fideszesek mindig megtalálják a megfelelő kifogásokat, hogy miért nem dolgoznak a budapestiek érdekében.

A zuglói parkolásról szólva kijelentette: a Fidesz állításaival szemben a tény az, hogy a XIV. kerületi parkolási rendszer napi egymillió forintot termel a zuglóiaknak. Ez a nyereség úgy jött létre, hogy a Fidesz-közeli cégeket "száműzték" a rendszerből - tette hozzá.

"Karácsony célja a hisztériakeltés"

Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelöltnek, Zugló polgármesterének a patkánymentesítési közbeszerzés ügyében kedden bejelentett kezdeményezésével nem lehet más a célja, mint a hisztériakeltés és a nyilvánosság szándékos félrevezetése - közölte Szeneczey Balázs és Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes.

A főpolgármester-helyettesek közös közleményükben értelmezhetetlennek nevezték Karácsony Gergelynek a patkánymentesítési közbeszerzés ügyében rendkívüli közgyűlési ülés összehívására vonatkozó kezdeményezését, mivel - mint írták - a közgyűlésnek egy ajánlattevő és a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) között folyamatban lévő ügyben nincs is kompetenciája.

"Karácsony Gergely úgy viselkedik, mint az, aki kiabál, pedig az ő háza ég"

- fogalmaztak, hozzátéve: "érthetetlen, miért izgágáskodik", mivel az üggyel kapcsolatos közigazgatási pernek nem is szereplője a fővárosi önkormányzat, az a Bábolna Bio Kft. és a KDB között zajlik.

A bíróság arról határozott, hogy eljárási hibákat lát a KDB-nél, amelynek ez ellen még felülvizsgálati kérelem benyújtására van lehetősége. A bíróság tehát az ügy érdemében nem döntött, a nyertes konzorcium alkalmasságáról nem foglalt állást, a fővárosi önkormányzat tevékenységéről semmilyen negatív állásfoglalást nem tett - közölték.

Kiemelték: a bíróság a szerződést nem semmisítette meg és a referenciákat nem minősítette.

"Karácsony Gergelynek tehát a nyertes konzorcium referenciaigazolásaival, alkalmatlanságával kapcsolatos kijelentései egész egyszerűen valótlanok" - írták.

Szeneczey Balázs és Bagdy Gábor kitért arra is, hogy a főváros vonatkozásában egyre kevésbé érhető Karácsony Gergely "kétségbeesett viselkedése". Nem világos, kivel is vitatkozik, jelen esetben jogilag gyakorlatilag a KDB állásfoglalását kérdőjelezi meg, amely szerv a beszerzési eljárás során a Bábolna Bio Kft. által indított jogorvoslati eljárásban - a referenciaigazolások tárgyában is - a fővárosi önkormányzatnak adott igazat. A fővárosi önkormányzat nem is tehetett mást, mint hogy az RNBH konzorciummal köt szerződést - tették hozzá.

Nem világos tehát - közölték -, hogy ki és miben vezethette Karácsony Gergelyt félre, mikor a hivatal dolgozói a lefolytatott közbeszerzési és jogorvoslati eljárás dokumentációit tették a bizottság tagjai elé.

Megjegyezték azt is, hogy Karácsony Gergely kritika nélkül az RNBH konzorciumra szavazott a Bábolna Bio Kft. ellenében. "Több mint érdekes, hogy az őt jelölő párt képviselője, az MSZP-s bizottsági elnök nem azonosan szavazott Karácsonnyal. Vajon miért?" - írták a közleményben.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt