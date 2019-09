Logodi utcai omlás: "amennyiben közvetlen életveszély van..."

A budai Vár Krisztinaváros felé eső oldala egy lejtő, csúszásveszélyes területként számon tartott rész.

Amikor a Logodi utcát építették még az 1920-as, '30-as években, akkor egy eléggé meredek területet kellett feltölteni, sok helyütt támfalas megoldással kellett élni.

Nagyon gyorsan folyt a munka, kezdetben a régészeti engedély sem állt rendelkezésre.

A mostani omlás kapcsán - mint Nagy Gábor Tamás, az I. kerület polgármestere az InfoRádióban elmondta -

az érintett területre felvonult kivitelező épp arra hivatkozik, hogy régészeti feltárások zajlanak ott, az építkezés alapozása még el sem kezdődött,

leghamarabb fél év múlva lenne az lehetséges. Még építésiengedély-kérelmet sem nyújtottak be. Az újonnan előállt helyzetben az önkormányzatnak arra kell felkészülnie, hogy hogyan kell a támfalrészt megerősíteni - tette hozzá a városrész vezetője.

"Biztos vagyok benne, hogy túl

sok idejük nincs a szakértőknek és a hatóságoknak

arra, hogy elrendeljék azt, amit el kell végezni, a beruházó, illetve a kivitelező pedig viselni fogja ennek a költségeit; ha önként nem akkor erre kötelezést fognak kiadni. Egy-két hónap alatt itt ennek el kell készülnie" - tette hozzá Nagy Gábor Tamás.

A budavári polgármester a részletekbe menve azt is elmondta, hogy

a felvonuló munkagépeknek szükséges területfoglalást éppen azért nem engedélyezte a kerületi önkormányzat, mert nem volt meg a kellő talajmechanikai és statikai szakvélemény,

az elutasító határozat ellenére a munkát elkezdték, ez pedig a saját kockázatuk volt, és már nem csak az engedély nélküli területfoglalást kell szankcionálni, az lett a következménye, ami lett "a türelmetlen, kapkodó munkának".

Arra vonatkozólag, hogy lakóingatlanok veszélyben vannak-e, a polgármester azt mondta, a talajmechanikai szakemberek erre pontos választ tudnak adni, szemrevételezés alapján nem mer erről nyilatkozni.

"Folyamatosan vizsgálódnak a kollégáim,

amennyiben közvetlen életveszély van, azonnali intézkedést kell tenni, egyelőre ilyen nem indokolt"

- fogalmazott Nagy Gábor Tamás.

Mint az Infostart.hu is beszámolt róla, a fakivágás, illetve intenzív földmunka a Logodi utca 56.-58.-nál zajlott, amikor a támfalomlás bekövetkezett, egy leendő építkezés helyszínét készítik elő. A terveket még nem nyújtották be. A veszélyes helyzetben a Kormányhivatalnak kell mérlegelnie, milyen intézkedések szükségesek a helyzet biztonságossá tételére. A Budavári Önkormányzat összehívta a helyi közműszolgáltatókat, hogy a vezetékekkel kapcsolatban tájékozódjon, van-e veszélyhelyzet. A Logodi utcát egyelőre nem kell lezárni, teherautók azonban nem hajthatnak be. A független statikai, talajmechanikai szakvélemény máris készül.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán