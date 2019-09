Tévhit, hogy a serdülőkor konfliktusokkal teli időszak a családban

Nem pusztán a hormonális folyamatok határozzák meg az egyes életszakaszokat, hanem nagyban folyik az agy átalakulása is – mutatott rá Dimén-Varga Tünde. Kamaszkorban elkezdődnek a fizikai, alkati változások, elindul a nemi jelleg kialakulása, ahogyan rögtön megjelennek az érzelmi változások, az érzelmi labilitás is. Megszületik az "én", a kritikai gondolkodás pedig felerősödik.

18 évesen egy fiatal jogilag már felnőttnek számít, de a neurológiai kutatásokból kiderül, hogy az agy "érése" eltart egészen a húszas évek elejéig, a fiúk esetében akár tovább is, ami megfontolttá kell, hogy tegye a felnőtteket, hogyan kezeljék a serdülőket - jegyezte meg a gyermek-pszichoterapeuta.

Száz évvel ezelőtt még nem létezett kamaszkor,

legalábbis nem ilyen elhúzódó időszak volt, vagyis szinte a gyerekkorból léptek át a felnőttkorba a fiatalok. Nagyon fiatalon elköteleződtek, munkába álltak, ez volt az általános.

Természetes folyamat az is, hogy kamaszkorban elkezdődik a szülőktől való eltávolodás, melynek több szintje van. "Hogy elengedi a szülő kezét a serdülő a társai előtt, az természetes. Még csak nem is biztos, hogy ez a serdülőkort jelzi, egyszerűen észreveszi azokat a jelzéseket, hogy ez már ciki az ő közösségében, nem akar kisgyerekesnek tűnni" – fogalmazott a szakember. Ahhoz, hogy valaki önálló személyiséggé váljon, szükség is van erre, amit a szülőknek el kell fogadniuk. Egy más szakaszba lép a kapcsolat, a gyerek már nem feltétlenül akar sülve-főve együtt lenni a szülővel.

Létezik azonban egy tévhit – emelte ki Dimén-Varga Tünde –, hogy a serdülőkor mindenképp egy konfliktusokkal teli időszak a család számára, és biztosan megromlik a szülő és a gyerek kapcsolata, de ez nincs így. Pusztán arról van szó, hogy a kapcsolat felnőttesebbé válik, és míg

a serdülő részéről az érzelmek intenzitása érthető, a szülő részéről nem feltétlenül,

mert a higgadtabb magatartást lenne elvárható. Például abban, hogy miben érdemes harcolni a gyermekével, és mi az, amiben nem. Az, hogy hogyan néz ki, hogy öltözik, rendet tart-e a szobájában, az pszichológiailag olyan téma, amin fölösleges vitatkozni – szögezte le Dimén-Varga Tünde.

Nyitókép: Pexels.com