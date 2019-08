Betiltott érettségiztetés, leváltott igazgató a budapesti gimnáziumban

A Szinyei Merse Pál Gimnázium igazgatója, Tóth Gábor megerősítette az Indexnek, hogy az iskola nem érettségiztethet a következő, 2019/2020-as tanévben, őt pedig leváltották az idei érettségi körül kialakult botrány miatt. Megbízását augusztus 15-i hatállyal vonták vissza.

Júliusban derült ki, hogy

15 diák sikeres érettségi vizsgáját utólag megsemmisítette az érettségi vizsgabizottság a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnáziumban, pedig a tanulók nem is csaltak a vizsgán.

A problémát mind a 15 diáknál nagyon hasonló helyzet okozta. A különböző típusú iskolákból a Szinyei esti tagozatára érkező diákoknak a sikeres érettségi után jelezte a vizsgabizottság: érettségi előtt egy-egy (az eltérő tanrendekből adódó) tantárgyból különbözeti vizsgákat kellett volna tenniük. Vannak, akiknél a kémia, más diákoknál a biológia osztályzat okozta a bonyodalmakat.

Az igazgató csak szombaton reggel tudta meg, hogy leváltják, tanárként viszont továbbra is az intézményben maradhat. Az Indexnek elmondta: szerinte rossz a rendelkezés a pedagógiai programban, amit az előző intézményvezető írt meg, az ő aláírása nincs is rajta. Ezt szerinte az Oktatási Hivatal korábban meg is vizsgálta, és nem talált semmilyen törvényellenességet. Azt mondta, hogy jóhiszeműen jártak el,

nem történt szándékos csalás.

Kifogásolta, hogy nem folytattak le az ügyben egy olyan eljárást, amelyben a másik felet, tehát őket is meghallgatták volna. És azt is sérelmezte, hogy ő lett a személyi felelőse a történteknek. Úgy fogalmazott, hogy

ez a döntés azt a 135 diákot fogja jövőre büntetni, akik emiatt más intézményekben lesznek kénytelenek érettségizni. Így egészen biztosan pszichés hátrányba kerülnek majd.

Nyitókép: MTI