Így újítsd fel a lakást fillérekből idén nyáron

Sokan vannak, akik a szabadságukat utazás és strandolás helyett a lakás felújításával töltik. A magyarok jó része személyi hitelből finanszírozza az ezzel kapcsolatos kiadásokat. Ez derült ki legalábbis a Pénzcentrum körképéből, melyben arra kereste a választ, mit tapasztalnak a magyar bankok, melyek a legjellemzőbb hitelcélok. A Budapest Banknál, a Cetelemnél, a K&H-nál, az MKB-nál, az UniCreditnél és a Raiffeisennél is azt a választ adták, hogy az ügyfelek körében az egyik legnépszerűbb cél a lakásfelújítás.

Az, aki most szeretne szakembert találni kisebb-nagyobb munkák elvégzésére, már elkésett: az építőiparban óriási a munkaerőhiány, szinte biztos, hogy nem találunk olyan embert, aki belátható időn belül rendelkezésre állna. Ráadásul az alapanyag drágulások miatt a felújítási költségek is nagyon megugrottak az utóbbi időben.

Bizonyos munkákat azonban mi magunk is elvégezhetünk, nem feltétlenül van szükség szakemberre. Fillérekből felújíthatjuk mi magunk is a lakást, manapság már a lakberendezési áruházakban is rengeteg ötletet találhatunk ehhez.

1. Újítsd meg a beltéri ajtókat, ablakkeretet

A beltéri ajtók cseréjéhez a legtöbb esetben nincs szükség szakemberre, mi magunk is el tudjuk végezni. Mielőtt azonban kiválasztanánk az ideális ajtókat, érdemes átgondolni a következőket:

az ajtót inkább a padló, a fal, a hangsúlyosabb építészeti elemek alapján érdemes választani, nem a berendezési tárgyakkal kell feltétlenül harmonizálnia,

ha az egyszerűséget és a funkcionalitást szeretnénk előtérbe helyezni, akkor olyan ajtót kell választani, ami illik a környezetbe, színben és stílusban is harmonizál a szobákkal,

ha fel szeretnénk dobni a lakást, találhatunk olyan beltéri ajtót, ami egyedi, stílusos, figyelemfelkeltő,

ha kisgyerek vagy kisállat van a lakásban, érdemesebb strapabíróbb darabot választani,

észben kell tartani, milyen helyiségeket választ el az ajtó, a vizes helyiségekbe, mint a fürdőszoba vagy a vécé, olyan ajtó kell, ami ellenáll a víznek, a nedvességnek, a párának,

a hangszigetelésre is gondolni kell, a hálószobákba például jobb hangszigetelésű ajtó jobb választás lehet.

Egy ablakcsere költséges dolog, és egyedül nem is lehet nekivágni. Viszont apróbb munkánkat mi is végezhetünk, például lefesthetjük az ablakkeretet. Nem kell más, mint néhány szabad óra, egy ecset meg a festék, de az új szín nagyon fel fogja dobni a lakást.

2. Fesd át a szekrényeket!

Ha már festés. Néhány bútort is felújíthatunk, ha nincs pénzünk újakat vásárolni. Akár hobbiboltokban is lehet kapni festéket, amellyel átfesthetjük a berendezési tárgyakat. Érdemes először kisebb, kevésbé hangsúlyos darabokkal kezdeni, például a cipősszekrénnyel vagy a dohányzóasztallal.

3. Rendezd át a lakást!

Időről időre jót tesz a lakásnak és a közérzetünknek is, ha átrendezzük a bútorokat. Némi odafigyeléssel és pár órás munkával ugyanis máris elérhetjük, hogy ne érezzük túlzsúfoltnak a lakást, néhány trükkel szellősebbé és barátságosabbá tehetjük az otthonunkat.

„Első lépésként rendet kell tenni, és szortírozni kell, megválni a már nem használt, régi vagy tönkrement dolgoktól” - válaszolta a Pénzcentrum kérdésére a KIKA áruház. Arra a kérdésre, ha kicsi a lakás, mire figyeljünk a bútorok átrendezésénél, azt válaszolták, érdemes világos színű ülőgarnitúrát és étkezőszékeket is választani, a világos árnyalatok ugyanis optikailag tágítják, a sötétek viszont zsugorítják a teret.

„Már néhány díszpárna és ülőpárna is sokat jelent. A lakberendezésnél vigyázzunk arra is, hogy a szőnyeg jól mutat ugyan, de fontos a méret: egy kicsi lakásban a kevesebb több. Optikailag az is növeli a teret, ha például van egy világos színű szőnyeg a dohányzóasztal alatt, de az csak kicsivel nagyobb, mint maga az asztal és az ülőgarnitúra vagy a fotelek már a járólapon vannak” – javasolta az áruházlánc.

Ha új bútorokat szereznénk be, érdemes vékony lábakkal felszerelt darabokat választani, így plusz tárolóhelyet nyerhetünk, hiszen pakolhatunk alá, és a takarítás is könnyebb” – írta megkeresésünkre a KIKA, amely megjegyezte, ahová csak lehet, érdemes tükröket is felszerelni a falra, mert a visszatükröződéssel a nagyobb tér illúzióját keltjük.

4. Alakítsd át a vécét és a fürdőszobát!

Nem kell feltétlenül kád- vagy csempecserére gondolni. A vécé vagy a fürdőszoba viszonylag kevés pénzből is felújítható.

„Elég egy új WC-ülőke, falra szerelhető kiegészítők, új zuhanycsaptelep vagy mosdócsaptelep, esetleg zuhanyszett. Ezeket bárki fel tudja szerelni, de nagyon feldobja a lakást” – írták a KIKA lakberendezési szakértői.

5. Cseréld le az izzókat / lámpákat!

Sokan talán nem is gondolnák, mennyire meghatározóak a lakásban a lámpák: a fénye hatással van a hangulatunkra, épp ezért nagyon nem mindegy, a különböző helyiségekbe milyen lámpát választunk.

„Ha a mennyezet alacsonyan van, akkor az alacsony mennyezeti lámpa vagy a teret nagyobbnak mutató spotok a kézenfekvő választás, de a nagyobb, magasabb mennyezetű helyiségekben jól mutathat egy méretesebb csillár. Fontos, hogy a lámpa dekorációs eszköz, egy különleges darab vonzza a tekinteteket, és fontos, hogy az adott darab harmonizáljon a helyiség többi berendezési tárgyával” – tudtuk meg az áruházlánc szakértőitől, akik hozzátették: ha inkább letisztult, egyszerű formák dominálnak a szobában, modernebb, letisztultabb stílusú darabot érdemes választani, míg ha inkább régies bútoraink vannak, akkor rusztikusabb, akár ólomüvegből készült lámpa is jól mutathat.

„Érdemes szakember segítségét kérni akár a lámpaosztályon akár a megfelelő izzó kiválasztásában is, hiszen a fények minősége, mennyisége és hőmérséklete kihat közérzetünkre, befolyásolja hangulatunkat” – javasolta a KIKA. Ha valaki mostanában szeretne belefogni a felújításba, érdemes ellátogatnia a bútoráruházba, mert sokat spórolhatunk: július 12-én, 13-án és 14-én mindent 15 százalék kedvezménnyel lehet megvásárolni.

Támogatott tartalom

A cikk megjelenését a KIKA Magyarország támogatta.