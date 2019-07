Összeállt a budapesti polgármesterjelöltek listája, mutatjuk

Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje pénteken az érintett pártok részvételével tartott sajtótájékoztatón azt mondta, megállapodtak abban, hogy mind a 23 fővárosi kerületben egyetlen kihívója lesz a Fidesz jelöltjének.

Ferencvárosban előválasztás lesz, Soroksáron a Jobbik által támogatott jelölt mögé állnak, míg a jelenlegi állás szerint Pesterzsébeten kifarolnak Szabados Ákos mögül az ellenzéki pártok.

Karácsony Gergely: nincs nyaralás, nincs uborkaszezon, munka van

Karácsony Gergely, az ellenzék közös főpolgármester-jelöltje történelminek nevezte a bejelentéseket. Azt mondta, hogy szabad, igazságos és zöld várossá fogják tenni Budapestet, de ahhoz sokat kell kampányolni.

- fogalmazott a Párbeszéd társelnöke, Zugló polgármestere.

A polgármester-jelöltek listája: • I. kerület V. Naszályi Márta Párbeszéd - kormánypárti jelölt Nagy Gábor Tamás

• II. kerület Őrsi Gergely MSZP - kormánypárti jelölt Láng Zsolt

• III. kerület Kiss László MSZP - kormánypárti jelölt Bús Balázs

• IV. kerület Déri Tibor Momentum - kormánypárti jelölt Wintermantel Zsolt

• V. kerület Tüttő Kata MSZP - kormánypárti jelölt Szentgyörgyvölgyi Péter

• VI. kerület Soproni Tamás Momentum - kormánypárti jelölt Hassay Zsófia

• VII. kerület Niedermüller Péter DK - kormánypárti jelölt Vattamány Zsolt

• VIII. kerület Pikó András Momentum (civil) - kormánypárti jelölt Sára Botond

• IX. kerület Jancsó Andrea és Baranyi Krisztina között előválasztás dönt - kormánypárti jelölt Bácskai János

• X. kerület Somlyódy Csaba MSZP - kormánypárti jelölt Kovács Róbert

• XI. kerület László Imre DK - kormánypárti jelölt Hoffmann Tamás

• XII. kerület Élő Norbert DK - kormánypárti jelölt Pokorni Zoltán

• XIII. kerület Tóth József MSZP - kormánypárti jelölt Bagdy Gábor

• XIV. kerület Horváth Csaba MSZP - kormánypárti jelölt Rozgonyi Zoltán

• XV. kerület Németh Angéla DK - kormánypárti jelölt Pintér Gábor

• XVI. kerület Nemes Gábor DK - kormánypárti jelölt Kovács Péter

• XVII. kerület Gy. Németh Erzsébet DK - kormánypárti jelölt Riz Levente

• XVIII. kerület Szaniszló Sándor MSZP - kormánypárti jelölt Ughy Attila

• XIX. kerület Gajda Péter MSZP - kormánypárti jelölt Dódity Gabriella

• XX. kerület MSZP jelöl - kormánypárti jelölt nincs döntés

• XXI. kerület Erdősi Éva MSZP - kormánypárti jelölt Borbély Lénárd

• XXII. kerület Havasi Gábor Momentum - kormánypárti jelölt Karsay Ferenc

• XXIII. kerület Berecki Miklós Jobbik - kormánypárti jelölt – nincs döntés

Molnár Zsolt, az MSZP fővárosi elnöke úgy fogalmazott, lezárult az ellenzék egymás közötti versengése, új korszak kezdődik.

Ferencvárosban a jelenlegi állás szerint két induló lesz az előválasztáson, Baranyi Krisztina és a momentumos Jancsó Andrea.

Csárdi Antal, az LMP országgyűlési képviselője, Baranyi Krisztina független IX. kerületi önkormányzati képviselő, a Kulcs a Városhoz, Kulcs a Közélethez Egyesület képviselője és Gegesy Ferenc, a IX. kerület korábbi polgármestere (b-j) sajtótájékoztatót tart a fővárosi Csarnok téren 2019. július 4-én. Baranyi Krisztinát javasolja közös ellenzéki polgármesterjelöltnek Ferencvárosban az LMP helyi alapszervezete. MTI/Balogh Zoltán

Noha Hajnal Miklós, a Momentum elnökségi tagja, és más momentumos vezetők korábban azt mondták: az előválasztásra már nincs idő, most a közös jelöltek bejelentésekor a Népszavának úgy fogalmazott: az előválasztás egy jó megoldás, így a ferencvárosiak dönthetnek a jelöltről. Hajnal Miklós hangsúlyozta, hogy a Momentum továbbra is Jancsót Andreát támogatja, ahogyan a Jobbik és az MSZP is. Karácsony Gergely most nem foglalt állást, de korábban a Népszavának azt mondta, Baranyit Krisztinát tartaná ideális jelöltnek. A DK-s Gy. Németh Erzsébet azt mondta, ők a győztes mögé állnak majd. Kanász-Nagy Máté, az LMP ügyvezetője szerint pedig a párt IX. kerületi szervezete Baranyi Krisztinát támogatja.

Az előválasztás időpontját firtató kérdésekre minden ellenzéki párt képviselője úgy felelt, hogy azt a lehető leghamarabb meg kell rendezni.

