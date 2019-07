Kiderült, mit mondott a Viking Sigyn kapitánya az ütközés pillanatában

A Hableányt hullámsírba küldő Viking Sigyn kapitányi hídján történteket automatikusan felvette a hangrögzítő, a felvételt pedig megőrizte a hajó feketedoboza. A felvételen nemcsak az hallható, hogy mi történik, illetve mi nem történik a kapitányi hídon, hanem az is, ami a fedélzeten. Sógor Zsolt, a Hableány üzemeltetője, a Panoráma Deck Kft. sértetti képviselője is megkapta a hangfelvételeket, illetve a leiratukat - írja a Magyar Nemzet.

Ezek tanúsága szerint 21 óra 5 perc 38 másodperckor a fedélzetről egy női hang azt kiabálja: "Oh my God, boat, boat!" Utána egy másik hang, hogy „boat, boat”, egy harmadik pedig „óh, jajj”, majd 21 óra 5 perc 43 másodperckor a Sigyn legázolja a Hableányt. Néhány másodperccel később az is hallható, hogy egy másik, kétségbeesett női hang azt kia­bálja a kapitánynak angolul: elütöttél egy hajót! Egy férfihang pedig erre azt mondja, szintén angolul: "What?" Azaz: Micsoda? Mindössze ennyi volt a kapitány reagálása a történtekre.

A kormányállás és az orr között, a felső tatfedélzeten egy amerikai házaspár tartózkodott, és videofelvételt készített a történtekről. Az ügyvéd szerint ezek a képsorok egyértelműen bizonyítják, hogy az ukrán kapitány ült a kormány mögött, amikor megtörtént a tragédia, ám az egyelőre nem tudható, hogy mivel foglalta el magát a tragédia pillanataiban. A szakértők és az utasok egyértel­műen elmondták, s a felvételek is igazolják, hogy a Hab­leányt látni lehetett a kapitányi fülkéből, ő azonban nem észlelte a kirándulóhajót.

Az ügyvéd emlékeztetett: a Sigyn a legmodernebb navigációs eszközökkel van felszerelve, aminek része az IAS (Identification System), ami riasztást ad le, ha egy másik hajó túl közel kerül. A radaron látszik a másik hajó, a sebessége és a haladási vektora, a szállodahajó érzékelője pedig úgy volt beállítva, hogy 150 méteren belül mindent jelezzen, ám a vészjelzést a kapitányi fülkében némára állították.

A Hableány május 29-én nem sokkal 21 óra után süllyedt el. Fedélzetén 33 dél-koreai turista és a két fős magyar személyzet utazott. A tragédiát heten élték túl, két személy holttestét továbbra is keresik.

