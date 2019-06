Gulyás Gergely: Karácsony Gergelynek drukkoltam, mert ő a legalkalmatlanabb

Gulyás Gergely érdekesnek nevezte az ellenzéki erők, például DK és a Jobbik közeledését. Ilyen példa Márki-Zay Péteré is. A mondatait nem kommentálom.

Gulyás Gergely: a hosszú eljárás rombolja az intézményekbe vetett bizalmat. Miután Magyarországon az ügyészség alkotmányosan különáll a kormánytól, mi semmilyen eljárást nem tudunk lefolytatni. Az ártatlanság vélelme Farkas Flóriánt is megilleti, a program sikertelenségéből fakadó következtetéseket levontuk.

Gulyás Gergely hosszasan sorolta a céggel kapcsolatos gondokat, amikkel kapcsolatban azt mondta, az olcsó jegyárakkal nem magyarázhatóak a problémák - ezzel utalt arra a WizzAir-vezetői nyilatkozatra, amely szerint ha kétszeresére emelnék a jegyárakat, ezek a gondok megszűnnének. Megjegyezte, megtévesztő volt az Azerbajdzsán-Magyarország válogatott labdarúgó-mérkőzésre indított szurkolói különgépének jegyára is. Hozzátette még, hogy nem szeretne tanácsokat adni a rendkívül nagy tapasztalattal bíró menedzsmentnek, ám ezt követően felsorolt pár megoldási javaslatot.

Gulyás Gergely: személyes álláspontom, hogy az ellenzéki oldalon roncsderbi zajlik, a jelöltek egy részéről bebizonyosodott, hogy alkalmatlanok, Karácsony Gergely a legalkalmatlanabb, én is neki drukkoltam, mint Tarlós István.

Gulyás Gergely: minden posztra megvannak a jelöltek, de nem szeretném megosztani a listát. Michel Barnier rajta van a listán. Politikai egyensúlyt kell teremteni. Ha a Bizottság elnöke néppárti lesz, van rá esély, hogy ne néppárti legyen az ET elnöke. Van, ami kizárólag az állam- és kormányfők hatáskörébe, van, ami a parlament hatáskörébe, és van, ami a kettő együttműködésének hatáskörébe van utalva.

Gulyás Gergely: van lehetőség arra, hogy a hitelintézet intézkedjen, de az ügyfél is beszerezheti a járási hivataltól. A 3 éves tb-jogviszonyt tehát gyorsabb, ha az ügyfél szerzi be.

Gulyás Gergely: ha csomagban akarnak dönteni, arra most vasárnap van utoljára lehetőség. A V4-ek közös állásponttal mennek. Múlt pénteken ültek össze utoljára a V4-ek, akkor még nem volt rögzítve "kinek mi jár". Földrajzi egyensúly kell, de nekünk nem az a legfontosabb, hogy mi pozíciót kapjunk, hanem az, hogy mit képvisel. Ennek részleteit korábban tisztáztuk. (Gulyás Gergely személyekről megint nem beszélt.

2019.06.27. 10:35

Családvédelmi akcióterv

Gulyás Gergely: hétfőn hatályba lép 5 intézkedés. 2022-ig él a babaváró támogatás a 18-40 év közötti nők számára, 10 millió szabad felhasználású kölcsönről van szó, aki három gyermeket vállal, annak támogatássá válik a hitel. A július és augusztus között születő gyermekek is megkapják a lehetőséget. A csok lehetősége is életbe lép. Ugyanígy a jelzáloghitel-elengedés is életbe lép, csakúgy, mint az autóvásárlási kedvezmény a háromgyermekes családok számára. 2022-re 70 ezer bölcsődei férőhely lesz, ami azt jelenti, hogy minden gyermek bölcsődébe kerülhet, akit oda szeretnének adni.