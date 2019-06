Itt kell jelentkeznünk, ha sokalljuk a szúnyogokat

Ezen a héten a III., IV., X., XI., XIII., XVI., XVII., XXI. és XXII. kerületben irtja a szúnyogokat a katasztrófavédelem. További 156 településen, összesen 70 ezer hektáron folytatódik a munka, de pótolják a Balatonnál az erős szél miatt elmaradt irtást is.

A Duna és a Tisza mentén az árterekben biológiai módszerrel védekeznek, ami a lárvákat pusztítja, a csapadékos május után azonban a Szigetközben, a Dunakanyarban és Csongrád megyében is rengeteg a szúnyog, így kémiai irtószert is be kell vetni - mondta az InfoRádióban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

"Olyan minimális mennyiségben permetezik ki a szakemberek az irtószert, hogy az emberekre, a háziállatokra, illetve a növényekre teljesen ártalmatlan az irtószer, csak több ezerszeres dózisban jelentene bárkire bármilyen veszélyt is"

- egyértelműsítette.

Ha valaki tud olyan településről, ahol a kezelés ellenére még mindig túl sok a szúnyog, az az önkormányzatnál jelezhető.

"A szúnyoggyérítés mindig azokra a településekre terjed ki, ahol éppen a legnagyobb a szúnyogártalom. Ha valaki mégis úgy érzi, a településén nagyon sok a szúnyog, semmi más teendője nincs, mint jelezni az önkormányzat felé, ami felveszi a kapcsolatot a katasztrófavédelemmel"

- mondta még el Mukics Dániel.

Figyelmeztetése szerint a lakosság is sokat tehet a szúnyogirtás sikerességéért, ha az esővíztározó edényekben gyűjtött vizet kiönti vagy lefedi.

Az irtás a tervek szerint augusztus végéig tart.

Nyitókép: Pixabay