Feljelentés a gusztustalan iskolai ebéd ügyében

Azt írta: a kerepesi polgármester, Franka Tibor (független) közleményében megjelent téves információkkal ellentétben nem a közétkeztetést végző cég felelős az iskolai menzán a levesben talált rovarlárva ügyében. A tálalókonyha, ahol az eset történt önkormányzati üzemeltetésű. Az ott tapasztalható és fényképekkel dokumentált élelmiszerbiztonsági szempontból "rendkívül aggályos" állapotokért az önkormányzat felelős. Az ételt szolgáltató Hungast Vital Kft. csak kiszállítja az ételsorokat, amelyeket ezen a napon is az ételkísérő jegyen dokumentált módon átadás-átvételi jegyzőkönyvvel kézbesítette az előírásoknak megfelelően.

A területet ellátó főzőkonyháról az érintett napon több ezer adag leves szállítottak ki és abban egyetlen másik helyen sem találtak semmilyen idegen anyagot.

Pénteken a hatósági vizsgálatok során, valamint az eltett ételminta alapján is bebizonyosodott, nem a főzőkonyhán került bele a rovarlárva az ételbe - írta a Hungast kommunikációs igazgatója. Kiemelte, hogy az utólagos megkérdezések alapján a fogyasztók100 százalékban elégedettek voltak az aznapi menüvel.

Ráadásul - mint megjegyezte - főzés után nem is maradhatna ép, egész egy ilyen rovarlárva, amelyet a kerepesi iskola tálalókonyháján találtak.

Ez is azt erősíti, hogy az étel kiszállítása után került bele az ételbe

- tette hozzá.

Kitért arra is, hogy a főzőkonyhán az előírásokon túl annak ellenére is végeznek rendszeresen rovarirtást, hogy ott egyáltalán nem észleltek kártevőket. Tény az is, hogy amíg a főzőkonyha, ahonnan az ételt kifogástalan állapotban szállították ki, a NÉBIH Minőségvezérelt Közétkeztetés Programja keretein belül 89 százalékos, azaz az országos átlagot jóval meghaladó jó minősítést kapott, addig a kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, önkormányzati üzemeltetésű tálalókonyhája gyenge, elmarasztaló eredménnyel abszolválta ugyanezen vizsgálatot - írta Enyedi Csaba. Hozzátette, hogy ez a fenntartó önkormányzat felelőssége.

Az Index írta meg, hogy „problémák merültek fel a gyerekek ebédjével kapcsolatban” a kerepesi Széchenyi István Általános Iskolában. A szülők szerint csontkukacok voltak a levesben. Franka Tibor polgármester is elismerte, hogy „valóban 3-4 esetben találtak kukacot”.