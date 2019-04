Tévhiteket oszlattak el az ivóvízzel kapcsolatban

Akkor tekinthetjük az ivóvizet megfelelőnek, ha egészséges, biztonságos, tehát sem kórokozókat, sem vegyi anyagokat nem tartalmaz olyan mennyiségben, ami az egészségre ártalmas – mondta az InfoRádiónak Vargha Márta, hozzátéve: az is fontos szempont, hogy a fogyasztó számára is elfogadható legyen, vagyis az íze, szaga, színe is érje el az elvárt szintet.

A főtanácsos kiemelte: a határértékek megállapítása általában egészségalapú, úgy állapították meg őket, hogy betartásukkal semmiképp ne jelentsen veszélyt az emberi egészségre a víz. A kutatók tudása azonban egyre bővül, egyre több ismeret áll rendelkezésre az egyes anyagok emberi szervezetre gyakorolt hatásairól, így szigorodhatnak – de egyes esetekben enyhülhetnek is – ezek a számok.

Mivel a vizsgálati módszerek rengeteget fejlődtek és finomodtak, ezért növekszik a kimutatott vegyületek száma – hangsúlyozta Vargha Márta, hozzátéve:

az, hogy egy anyag kimutatható a vízben, nem jelenti azt, hogy az veszélyt is jelent az egészségre.

„A legtöbb esetben, amikor felröppennek ilyen hírek, hogy gyógyszermaradványt, mikroműanyagot vagy egyéb, nagyon veszélyesnek hangzó szennyezőt találtak az ivóvízben, ezek jelentéktelen mennyiséget jelentenek” – fogalmazott.

