Házassági évfordulót ünnepelnek a budapesti állatkertben

A fesztivál minden évben a Föld napjához kapcsolódik, mivel utóbbi idén húsvét hétfőre esett – akkor pedig más programokkal készült az állatkert –, így a most következő hétvégét jelölték ki – tájékoztatta az InfoRádiót Hanga Zoltán. A Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője hozzátette: saját programokkal is készülnek, de partnerszervezetek is részt vesznek a szervezésben.

Játékos formában szeretnék felhívni a figyelmet a természet sokszínűségére és az ezt veszélyeztető jelenségekre, illetve arra, mit lehet tenni az élővilág megőrzése érdekében.

Az állatkert mentő tevékenységét bemutató állomását a gorillák és a gyűrűs farkú makik otthona mellett állítják fel. Az intézmény a Magyarországon őshonos, veszélyeztetett, védett állatfajok rászoruló egyedeinek nyújtanak segítséget. A teljes programkínálat a Fővárosi Állat- és Növénykert honlapján olvasható.

A szombaton Gorilla nap is lesz, amelyen a Jane Googall Intézet közreműködésével mutatják be a főemlősök vadonbeli és állatkerti és az őket veszélyeztető szokásokat, jelenségeket

– árulta el a szóvivő. Különleges alkalom lesz, hiszen az állatkert legidősebb gorillapárja idén ünnepli a 30 éves házassági évfordulóját.

A Holnemvolt várban pedig sokadalmat tartanak szombaton és vasárnap, Szevasz tavasz! néven, ahol báb- és papírszínház, játékos és zenés programok, valamint táncház is várja az érdeklődőket – emelte ki Hanga Zoltán.

