Bújtatott budapesti dugódíjról beszélt a szakember

"Budapest még nem annyira autós függő, mint sok más jelentős nagyváros. Használható a hétköznapokban a belváros, de azt látni kell, és ezt vélhetően az autósok is tapasztalják, hogy hétköznap a hatékonyság kárára megy az, ahogyan az autót használni kényszerülünk" - mondta az InfoRádiónak Szabó Árpád arra reagálva, hogy a múlt héten nyilvánosságra hozott Budapesti Mobilitási Terv szerint bevezethetik a dugódíjat a fővárosban.

A belváros az autós függőségét alapvetően csökkenteni kell

- hangsúlyozta a szakember, aki arról is beszélt, hogy szakmai körökben ez már évtizedek óta nem kérdés. 20-25 évvel ezelőtt is felmerült már a dugódíj, és a szakma mindig is úgy beszélt erről, hogy előbb vagy utóbb szükséges lehet.

Budapest és azon belül is a belváros tömegközlekedése még mindig nagyon magas színvonalú - hangsúlyozta a szakember, aki szerint nagyon sok olyan egyéb intézkedést lehet hozni, amivel ennek a tömegközlekedésnek a gyorsaságát, hatékonyságát, kényelmességét, a köztereknek a használhatóságát növelni lehet, és ezekkel vonzóbbá lehet tenni a tömegközlekedést, vagy az olyan alternatív közlekedési formákat, mint a kerékpár.

Hosszú távon a belváros élhetősége és versenyképessége szempontjából nem kérdés, hogy tenni kell lépéseket az autós függőség csökkentése érdekében.

- fogalmazott Szabó Árpád. Szerinte a dugódíj vagy behajtási díj önmagában ilyen eszköz lehet, de ennek feltétele az, hogy továbbra is jól elérhető legyen a belváros.

Most is vannak olyan típusú intézkedések, melyek a felé mutatnak, hogy kevesebb legyen a belvárosban az autó - mondta a szakember, aki példaként említette, hogy nehéz a belvárosban parkolni, ha pedig lehet, akkor meg nagyon drága. Mint mondta, ez már most is egyfajta bújtatott behajtási díjnak tekinthető.

Ez akkor fog jól működni, ha van egy hatékony, tömegközlekedéshez jól kapcsolható koncepció

- hangsúlyozta Szabó Árpád.

Szerinte a meglévő infrastruktúra a tömegközlekedés meglévő vonalaival alapvetően jó, ezt kellene megfelelő módon rendszerbe szervezni - mondta az urbanisztikai tanszék helyettes vezetője. Ez jelenti a tömegközlekedés és a regionális vasutak összehangolását, és az ezekhez kapcsolódó, hatékony, a belvárostól minél messzebb lévő parkolófelületeknek a létrehozását, amelyek "rá tudják hordani" az utazókat, az autósokat ezekre a tömegközlekedési eszközökre.

