Tizenegymilliárdos döntést hozhat a főváros

A Fővárosi Közgyűlés mai ülésén dönthet arról, hogy eladja a Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központot az államnak.

A Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes előterjesztésének elfogadásával a testület úgy dönthet, hogy az állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. február 28-i indikatív ajánlatát elfogadva nettó 11 milliárd 223 millió 970 ezer forintért értékesíti a Bálna kulturális központot, valamint a vele funkcionálisan egységet képviselő ingóságokat és megköti az erről szóló adásvételi szerződést.

A közgyűlés dönthet továbbá a Fővárosi Közbeszerzési Kft. megszüntetéséről. A képviselők a nap folyamán több mint ötven előterjesztést tárgyalhatnak meg, és várhatóan döntenek majd díszpolgári cím adományozásáról is.

A tervek szerint a Fővárosi Közgyűlés ma hagyhatja jóvá a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési rendjét, főbb feladatait és a testület állandó tagjainak körét.

A Tarlós István főpolgármester által jegyzett - a budapest.hu oldalon közzétett - javaslatban az olvasható, hogy a kábítószerügyi egyeztető fórum egy javaslattevő, tanácsadó, konzultatív és koordináló jellegű szakmai testület. Az előterjesztés szerint az üléseit negyedévente tartaná, és tevékenységéről félévente számolna be a Fővárosi Közgyűlésnek.

A fórum főbb feladatai között jelöli meg a javaslat azt, hogy a testület komplex módon vizsgálja a főváros droghelyzetét, a Nemzeti Drogellenes Stratégiában foglaltakkal összhangban kidolgozza a főváros drogellenes stratégiáját, javaslatokat fogalmaz meg a fővárosi önkormányzat és a kábítószerhelyzet kezelésében érintett intézmények részére, valamint koordinálja a kerületi kábítószerügyi egyeztető fórumok működését.

A testület létrehozását az is indokolja, hogy az elmúlt évben a fővárosban is tapasztalható volt a klasszikus kábítószerek mellett az új pszichoaktív anyagok és a kábítószernek nem minősülő bódító, tudatmódosító szerek terjedése. Ezen tendenciák térnyerése új szemléletű fellépést és társadalmi szerepvállalást igényel, tekintettel arra, hogy a kábítószer, illetve a tiltólistán nem szereplő, bódult állapotot előidéző szerek fogyasztása összetett társadalmi jelenség, amelynek kezelésében több érintett szervezetnek is van feladata - olvasható az előterjesztésben.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán