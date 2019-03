Új helikoptereket kapnak a légimentők

Fejlődik a magyar légimentés, ennek részeként a következő hetekben szolgálatba állnak az első gépek abból a mentőhelikopter flottából, amelyek beszerzéséről a kormány tavaly határozott - közölte a Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szombaton az MTI-vel.

A közlemény szerint kilenc - kormányzati forrásból beszerzett - EC135P2+ típusú gép váltja az eddig bérelt osztrák tulajdonú helikoptereket.

Kiemelték: az új gépek felszereltsége felülmúlja a korábbiakét.

A tájékoztatás szerint az új helikopterek a legmodernebb mentéstechnikai eszközöket, lélegeztető- és újraélesztő berendezéseket, illetve ultrahangot tartalmaznak.

A bérelt gépeknél fejlettebb radar- és navigációs berendezésekkel, robotpilótával, valamint éjjellátó képességgel is rendelkeznek, ezek által a közeljövőben az éjszakai légimentés is megvalósulhat. A gépek alkalmasak lesznek kötéltechnikai mentésre is, így új képességekkel gyarapítják a magyarországi légimentést.

Mint írták, Magyarország korábban nem rendelkezett tartalék helikopterrel, szükség esetén azt is az osztrák bérbeadónak kellett biztosítania, ezzel szemben a kilenc új gép révén, esetleges műszaki hiba sem okoz átmeneti leállást a mentésben, vagyis fejlődhet a légimentés rendelkezésre állása és területi lefedettsége is.