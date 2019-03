Levinné a föld alá a szentendrei HÉV-et az óbudai polgármester

Évek óta ismert, hogy a legnagyobb észak-budai, harmadik kerületi közlekedési probléma a HÉV szintbeli kereszteződéseiből fakad - mondta a polgármester, aki példaként Békásmegyeren a pünkösdfürdői csomópontot és Kaszásdűlőt - említette, de hozzátette, hogy Csillaghegyen két ilyen csomópont is van. Ezek, mint Bús Balázs elmondta, szinte kettévágják a kerület közlekedését és beláthatatlan dugókat eredményeznek.

A polgármester szerint a megoldás az, hogy le kell süllyeszteni a HÉV-et a föld alá akár Szentendréig, a tetején pedig egy gyorsforgalmi kerékpáros sztrádát kell létrehozni.

Bús Balázs meggyőződése, hogy ha gyorsan kerékpárral be lehetne a városba jutni, sokan letennék az autót. Ráadásul a kerület közlekedése is lélegzethez jutna.

A polgármester azt mondta, hogy már lobbiznak a terv megvalósításáért. Hozzátette, látható, hogy

ez legalább egy 10-15 éves projekt,

ugyanakkor szerinte nem csak Észak-Budának, de az északi agglomerációnak és az egész fővárosnak nagyon fontos lenne.

Hozzátette, a HÉV is is sokkal gyorsabban tudna a föld alatt közlekedni, hiszen most sokszor épp a szintbeli kereszteződések miatt kell lelassítania. A polgármester bízik abban, hogy a fejlesztési tanács is napirendre tűzi majd a javaslatot.

A kerület másik kötöttpályás tervéről, az 1-es villamos vonalának meghosszabbításáról Bús Balázs azt mondta, hogy a korábban tervezett meghosszabbításra szánt forrásokat a fővárosnak át kellett csoportosítania, ő ugyanakkor

bízik benne hogy megtalálják majd erre a fejlesztésre is a lehetőségeket,

mert látható, hogy ez a kerületnek és a fővárosnak közös szándéka, hiszen nagyon fontos lenne, hogy így az agglomeráció forgalmát P+R parkolókkal meg lehessen fogni.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba