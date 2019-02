Hatalmas munkával mentettek meg egy házaspárt a tűzoltók

Még érezni az égett nád szagát a Felgyő melletti tanyán. A tűz kedd este keletkezett, tíz hektáron égett a terület – írta a Kisalföld.

A közelben két tanya is van, az egyik veszélybe is került, mert a szél arra vitte a lángokat. A tűzhöz hat városból érkeztek a tűzoltók, a csongrádi, a kisteleki, a kiskunmajsai, a szegedi, a szentesi és a hódmezővásárhelyi hivatásos egységek elsődleges feladata az épület védelme volt, de védték a közeli baromfitelepet is. Az oltást nehezítette, hogy a tűz tagolt, a járművek számára nehezen megközelíthető helyen volt. A tűzoltók közös erővel oltották a lángokat, ennek köszönhetően a tűz nem okozott károkat a tanya területén. A lángokat este tíz órára fékezték meg.

A tűz okának felderítésére a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat szakembere helyszíni szemlét hajtott végre, az okok egyelőre nem tisztázottak.

A tanyán egy házaspár él, a férfit annyira megviselte a tűzvész, hogy az eset másnapján kórházba kellett szállítani.