Új világ köszönt a Corvinusra - ezek a változások

A Budapesti Corvinus Egyetemen az alapítványi működési rendszerben változás lesz az ösztöndíjas és az önköltséges hallgatók számában - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Pavlik Lívia, az egyetem kancellárja.

"Most nagyjából 55 százalékos az állami ösztöndíjasok aránya, ha ekkora lesz az aránya az önköltséges hallgatóknak a jövőben, azt még nem nevezném drasztikus változásnak.

Ennek hátterében nem az állna, hogy a magyar hallgatók lennének abszolút létszámban önköltségesek, hanem hogy olyan képzések jelennének meg akár nemzetközi együttműködésekben is, amelyek alapvetően önköltséges formában tudnának bővülést jelenteni" - fejtette ki.

Az intézmény kancellárja elmondta, hogy

szociális öszöntdíjas hallgatók is lesznek a Corvinuson.

"A fő csapásvonal természetesen az ingyenes képzést biztosító ösztöndíj, teljesítményalapon. Mindenféleképpen szeretnénk támogatni azokat a hallgatókat a kiválóság jegyében, akik erre szociális alapon szorulnak rá. Az alapítvány fog kiírni ilyen ösztöndíjakat a már bent lévő hallgatók számára."

Az egyetem kancellárja hangsúlyozta, hogy

a jövőben kevesebb diák juthat egy-egy oktatóra, és erősítik a kutatói munkát.

"Az egy oktatóra jutó hallgatói létszám nálunk most 24-25, ezt szeretnénk csökkenteni. És nemcsak több oktatóra van szükségünk, hanem az egyetem által nyújtott tudást meg is kell újítanunk, tehát kutatni kell. Ha egy kolléga szeretne elmélyülni abban, amit csinál, azt nagyon nehéz úgy, hogy félpercenként be kell pattannia megtartani egy órát, amire nyilván fel is kell készülnie. Tehát a kutatói állomány növelése is fontos" - tette hozzá.

Pavlik Lívia arról is beszélt, hogy

a jövőben több lesz az idegen nyelvi képzés a Corvinuson,

aminek az egyetem kancellárja szerint évtizedes hagyományai is vannak.

"Ha Magyarországnak a világban elfoglalt helyét szeretnénk erősíteni, akkor nyilván fontos a nyelvi képzés. Mi nem nyelvet oktatunk, hanem a hallgatóknál meglévő stabil nyelvtudásra alapozunk, szakmai nyelvvel kiegészítünk, idegennyelvi képzést nyújtunk."

A Budapesti Corvinus Egyetem az alapítványi fenntartói rendszerben is közhasznú intézmény lesz - mondta Pavlik Lívia, az egyetem kancellárja.

"Magán - annyiban, hogy minden olyan egyetemre a nemzeti felsőoktatási törvény használja gyűjtőnévként, hogy magánegyetem, ami nem állami fenntartású. De a hangsúlyt én mindenképpen a közhasznúra tenném. A Corvinus Egyetem fenntartójának, bár egy alapítvány, nagyon komoly sajátossága, hogy kizárólag az állam hozta létre, méghozzá egy új alapítványi forma keretében - ez a vagyonkezelő alapítvány".

Kiemelte, hogy

a Budapesti Corvinus Egyetem új működése egy nemzeti vállalkozás.

"A magyar állam a saját tulajdonában lévő, 25 százalékos Mol- és Richter-részvénypakettjéből helyez el 10-10 százalékot ebbe a vagyonkezelő alapítványba, tehát így családi vállalkozás is, ha Magyarországot egy nagy családnak tekintjük. Az egyik legjelentősebb hazai egyetem jut így olyan lehetőséghez, amivel mindenképpen felelősség úgy élni, hogy ennek az eredményei visszaköszönjenek az oktatásban" - fogalmazott.

A Budapesti Corvinus Egyetem kancellárja az aktuális felvételi eljárásról is beszélt.

"A Corvinuson mindkét képzési forma elérhető, az állami ösztöndíjas és az önköltséges is. Még semmi újdonságot nem látnak a hallgatóink és a szüleik sem; szeptemberre állami ösztöndíjas képzésre még felvételt hirdetünk. Viszont

2020-tól kezdődően már februártól már nem fog megjelenni a Corvinuson az állami ösztöndíjas képzési forma, viszont meg fog jelenni a Corvinus Ösztöndíj.

Ebből a változásból is nagyon keveset fognak érzékelni, más áll majd a támogatás mögött, mint eddig."

Pavlik Lívia hozzátette: az államilag támogatott képzésekhez hasonlóan

a Corvinus öszöntdíjas rendszerből is ki lehet esni, ha a hallgatók nem teljesítik az elvárt eredményeket.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán