Nem adott elsőbbséget, azonnal előállították a nyírbátori rendőrök - videó

A Nyírbátori Rendőrkapitányság munkatársai a város baleseti szempontból frekventált útkereszteződéseit ellenőrizték február 3-án. Szolgálati idejük alatt a Szabadság tér és a Szentvér utca kereszteződésében tetten értek egy külföldi állampolgárt, aki személygépkocsival közlekedve az „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblát figyelmen kívül hagyva behajtott az útkereszteződésbe, és nem adott elsőbbséget egy védett úton közlekedő gépjárműnek, akinek sofőrje hirtelen fékezésre és megállásra kényszerült. Az eset során személyi sérülés nem történt.

A rendőrök a külföldi szabálysértőt a rendőrkapitányságra előállították és a szabálysértés miatt gyorsított eljárásban pénzbírságot szabtak ki rá.

A KRESZ egyértelműen kimondja, hogy a STOP táblánál minden esetben meg kell állni! Az „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésnél - a megállás helyét jelző útburkolati jel előtt, ilyen útburkolati jel hiányában az útkereszteződésbe való behaladás előtt - meg kell állni, és a védett úton érkező jármű részére elsőbbséget kell adni - írja a police.hu.

Aki a fenti szabályokat megszegi nem csak a saját életét, de másokét is súlyosan veszélyezteti, hiszen a védett úton közlekedő járművezető nem számít arra, hogy egy útkereszteződésben az elsőbbséget nem kapja meg, és a váratlan szituációban máris elkerülhetetlen a tragédia. A szabálytalankodók tehát felelőtlen magatartásukkal alapvetően rendítik meg a közlekedőkben a bizalmi elvet - áll a rendőrségi közleményben, amelyben arra is felhívják a figyelmet, hogy az elsőbbségi jog megsértése továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok.

Nyitókép: Pixabay