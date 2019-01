Sosem látott képsorok Ady Endre temetéséről

A frissen beazonosított filmanyag nemcsak hosszban több, mint az eddig ismert képsorok, hanem minőségben is hatalmas ugrás az eddig ismertekhez képest. Az Est híradó egyedüliként ismert eredeti kópiája ugyanis, az akkori labortechnikai problémák miatt szinte élvezhetetlenül sötét lett, és így került be a mozikban is vetített híradószámba - írja a filmarchiv.hu.

Az archívumi raktárrendezések során azonban nemrégiben előkerült több tekercs ismeretlen eredetű kameranegatív. A feliratok nélküli képsorokat sokan próbálták beazonosítani és megfejteni, ennek eredményeként kerültek elő olyan unikális mozgóképek, mint a Krúdy Gyulát vagy Kertész Mihályt (Michael Curtiz) megörökítő rövidke snittek.

Az Ady-temetés is több darabba szabdalva, különböző helyekről került elő, ami látszik is a képanyagba belekarcolt vágójeleken. A vágatlanul fennmaradt filmanyagokat egyszerre két operatőr készítette, egyikük a lépcsősor tetején állt, a másik lejjebb, a tömeget távol tartó öntöttvas kerítésnél. A filmanyagban fennmaradtak olyan apró részletek is, amelyeket véletlenül rögzített az operatőr. Ilyen a lépcső északi párkányán álló fényképész alakja is, akit a kurblis kamera egy téves mozdulattal mindössze egy filmkockán örökített meg, így róla csak állókép maradt fenn.

Nyitókép: Székely Aladár