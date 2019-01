Sztrájkra készülnek a fogorvosok - reagált Kásler Miklós

A közfinanszírozott praxisok fogorvosai tiltakozó akcióra készülnek – írta meg a Népszava. Az orvosok azért készülnek sztrájkra, mert szerintük a kormány korábbi ígéretei ellenére továbbra sem hajlandó felszámolni az alapellátó fogászatok és a háziorvosi praxisok közötti finanszírozási különbségeket. A lapnak nyilatkozó Nagy Ákos, az Országos Alapellátási Szövetség fogászati alelnöke hangsúlyozta: eddig ötszázan írták alá, hogy részt vennének a demonstrációban.

Az emberi erőforrások minisztere újságírói kérdésre úgy nyilatkozott: nem érez sztrájkhangulatot az egészségügyben.

"Ezzel szemben azt tudom mondani, hogy az orvosok és a nővérek materiális háttere soha nem látott mértékben javul: az orvosok esetében 2010 óta a fizetések 2 és félszeresére emelkedtek és 2016-22 között szintén 2 és félszeresére emelkedik a nővérek és a mentőtisztek fizetése. Nem tudom, hogy ez így kielégítő-e, vagy menjünk bele a fikció világába".

Csányi Péter helyettes államtitkár korábban azt írta az Országos Alapellátási Szövetség fogászati alelnökének, hogy

indokolt a két alapellátó szolgálat finanszírozása közti különbség fenntartása. Szerinte a fogorvosi szolgálatok térítésköteles ellátásokat is nyújtanak, és ezzel kiegészül a közfinanszírozott bevételük.

A Népszava szerint másfél évvel ezelőtt a körzetek harmada állt le három napra, most azonban ennél jóval hosszabb tiltakozásra készülnek.

A centrumkórházakról

Az Egészséges Budapest Programban 4 centrumkórház jön létre és további 24 társkórházban és 32 szakrendelőben 700 milliárd forint értékben valósulnak meg a fejlesztések – összegezte az elmúlt időszak beruházásainak terveit sajtótájékoztatóján Kásler Miklós.

A budapesti és a Pest megyei intézményhálózat több mint 4 millió embert lát el, ezért szükség volt arra, hogy 2017-ben elindítsa a kormány a főváros történetének legnagyobb egészségügyi fejlesztési programját – emelte ki az emberi erőforrások minisztere.

"Elsőként a dél-budai centmrukórházat említeném meg, ahol hosszú idő óta egy zöldmezős kórházépítés készül Budapesten. Huszonegyedik századi magkórházat készítünk kialakítani, ami azt jelenti, hogy

a kórház minden egyes részlege a legkorszerűbb technikai felszereltséggel készül el".

Kásler Miklós hangsúlyozta továbbá, hogy a dél-pesti centrumkórházban évszázados tradíciók újulnak meg a Szent László és a Szent István kórház országos intézményeivel. A miniszter szerint a 19. századi pavilonos megoldást, ami abban az időben korszerű volt, ma már nem lehet használni, ezért kell ezekben az intézményekben is új, korszerű megoldást kialakítani.

"Az észak-pesti centrumkórházban, a Honvédkórházban az a cél, hogy egyetlen kampuszon korszerű eszközparkot és magasan képzett személyzetet tudjunk alkalmazni" - tette még hozzá Kásler Miklós.

Beszélt a Szent János kórház fejlesztéséről is, hangsúlyozva: ez a tradícionális intézmény is megújulásra vár, hiszen Közép-és Észak-Buda lakosságát is el kell látni.

Az Emberi Erőforrsáok minisztere kiemelte:

a centmrukórházi fejlesztések az eredeti tervekhez képest akár 2-3 évvel korábban, már 2022-24 között lezárulhatnak,

és az újonnan létrehozott épületek legalább a következő ötven évre meghatározzák Budapest egészségügyi ellátásának kereteit. A miniszter hozzátette azt is: a kormány az érintett önkormányzatok mintegy 10 százalékos hozzájárulásával együtt, összesen 58,6 milliárd forintot biztosított 32 szakrendelő fejlesztésére is.

