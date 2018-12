Zacher Gábor ismét dolgozna, orvosnak jelentkezett

"Nem akarok főnök lenni, szeretnék visszamenni dolgozni a Honvédkórházba" - mondta Zacher Gábor toxikológus, a Honvédkórház sürgősségi osztályának korábbi vezetője az RTL Klub Magyarul Balóval című műsorában.

A szakember 2014 óta volt a magyar csúcsintézmény sürgősségi ellátási központjának vezetője. Felmondását augusztus végén adta be pénz és eszközhiányra hivatkozva. Ezután kiderült, hogy a szerződése amúgy is lejárt volna az év végén amúgy is lejárt volna, és a Honvédelmi Minisztérium nem akarta meghosszabbítani. Zachert akkor azonnali hatállyal felmentette a miniszter.

Most arról beszélt, hogy szeretett a Honvédkórházban dolgozni, és visszatérne: részállásra adott be pályázatot, egy hónapban négy 12 órás éjszakai műszakot vinne, hétfőnként. Három hete jelentkezett, még nem kapott választ.

"Amikor felálltam, elmondtam, azért állok fel, mert a minimumfeltételek 60 százalékát nem teljesítik a kórházban, és így nem tudnak felelősséggel beteget ellátni" - mondta a műsorban. "Ilyen feltételek mellett szenvedtünk az ellátással. Napi 160 beteg, és volt olyan, hogy én voltam egyedül szakorvos a műszakban, holott háromnak kellett volna lennie. Okos, ügyes, jó fej fiatalok voltak velem, de aki egy éve végzett az egyetemen, világos, hogy tudás, tapasztalat, készségek szempontjából nem ott tart, mint egy szakorvos, 15 éves tapasztalattal" - írta le tapasztalatait Zacher Gábor.

Zacher felmondása előtti másfél-két évben sorozatosan jelezték az elöljáróságnak, hogy sorra távoznak az emberek, mert kiégtek, és keveset kerestek. Erre mindig azt válaszolták, hogy megoldják, de ez elmaradt. A toxikológus elmondása szerint "megdöntött egy dominót", ennek hatására emelték a kollégák fizetését és javultak a feltételek is.

Nyitókép: RTL Klub / Magyarul Balóval