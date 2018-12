Megszólalt a SOTE a koraszülöttosztályuk ügyében

Továbbra is a Semmelweis Egyetem Nőgyógyászati Klinikáján dolgozik az az orvos, akit a napokban felmentettek osztályvezetői munkaköréből. Így nem igaz az a 24.hu azon értesülése, hogy nincsen neonatológus a klinika Perinatális Intenzív Centrumán – hívta fel a figyelmet az egyetem. Az intézmény közleményével a portál korábbi értesülésére reagált, amely szerint a kettes Számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika koraszülött centrumának vezetője és vele együtt egy másik orvos távozik az osztályról, amelyen így nem marad szakember.

A SOTE megerősítette, hogy az osztályvezető megbízatását visszavonták, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

az ellátás stabil, folyamatos a szakorvosi jelenlét és az osztályok méretének megfelelő létszámú egészségügyi szakdolgozó és szakorvos jelölt végzi a gyógyító munkát.

Azt viszont nem tudni, miért mentették fel az osztályvezetőt, ahogy egyelőre azt sem, ki és mikor töltheti be a munkakört.

A Perinatális Intenzív Centrum sorsa azért is érdekes, mert a december 16-ától a Honvédkórházban két hétre bezáró azonos osztályról a Semmelweis Egyetem klinikájára is irányítanának át kismamákat és koraszülött csecsemőket. A Honvédkórházból – a felelős tárca szerint – több szakorvos is szülési szabadságra ment, így nem maradt elég szakember a biztonságos ellátáshoz.

